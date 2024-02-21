NYT пишет о "сотнях" пленных украинцев в Авдеевке: в ВСУ отреагировали

В ВСУ опровергли информацию американского издания "The New York Times" о "сотнях" украинских защитников, якобы попавших в плен РФ во время операции по выводу Сил обороны из Авдеевки. Как передает портал "Комментарии", начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире общенационального телемарафона заявил, что журналисты NYT распространили российский нарратив, и эта информация не соответствует действительности.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Вчера NYT опубликовало материал о том, что "сотни" украинских военнослужащих могли быть захвачены в плен оккупантов или пропали без вести во время отступления из Авдеевки.

По словам Дмитрия Лиховия, украинских военных неприятно поразила данная публикация, потому что они тоже давали свой комментарий по этому поводу.

"Не знаю, сознательно или мимоходом, но авторы NYT распространили российский пропагандистский нарратив без всякого обоснования. Те источники, на которые они ссылаются, они совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей, и это не фактаж", – заявил военный.

Он подчеркнул, что ВСУ не скрывали и не отрицали, что после вывода войск из Авдеевки "некоторая часть" защитников не вышла на связь.

Лиховий отметил, что Россия, понеся существенные потери в Авдеевке, теперь распространяет фейки, которые подхватывают некоторые мировые СМИ.

"Эти заявления российской пропаганды насчет сотен и тысяч пленных являются полной дезинформацией, которая ничем не подтверждена", – заявил Лиховий.

Он обратил внимание на события, которые произошли ранее в Мариуполе, когда происходил выход украинских военных из Азовстали. Тогда российская пропаганда распространяла видео выхода сотен бойцов и показала их разоружение. Сейчас же подобных кадров не было, поэтому Лиховий заявил, что это "полное вранье" с российской стороны.

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