logo

BTC/USD

43955.33

ETH/USD

2353.85

LTC/USD

77.92

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Нужно ли всех военкомов отправить на фронт: ответ офицера ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Нужно ли всех военкомов отправить на фронт: ответ офицера ВСУ

Часть работников ТЦК - военнослужащие с боевым опытом после ранений

сегодня, 19:58
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Многие сотрудники территориальных центров комплектования — это военнослужащие с боевым опытом, которых отправили на работу в военкоматы после ранений на фронте. Однако те сотрудники ТЦК, которые не воевали, все же должны получить боевой опыт. Об этом пишет в Telegram заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, передает портал "Комментарии".

Нужно ли всех военкомов отправить на фронт: ответ офицера ВСУ

В обществе неоднозначное отношение к сотрудникам ТЦК. Фото из открытых источников

Офицер ВСУ прокомментировал свое отношение к заявлениям вроде, что "всех работников надо отправить на фронт".


"Вижу, некоторые пишут о работниках ТЦК, которых в первую очередь надо отправить на фронт. На сегодняшний день во многих военкоматах работают люди из боевых подразделений. Которые, например, получили ранения и не могут дальше выполнять боевые задачи", — написал в соцсети Максим Жорин.

При этом майор ВСУ отметил, что военкомы без боевого опыта все же должны получить его.

Вместе с тем, он выразил сомнения на счет того, способны ли работники ТЦК исправить ситуацию с мобилизацией в Украине.

"Реальность такова, что военкомы не решат вопрос мобилизации самостоятельно. Перекладывать полностью ответственность на них абсолютно неправильно. Это комплексная проблема. Сюда входят информационная работа, правильная мотивация, подготовка населения и новая система рекрутинга", — подчеркнул Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты канала TheWarArchive воссоздали события, которые в первые месяцы российского полномасштабного вторжения в Украину происходили в Мариуполе и вокруг города. Визуализация боев за Мариуполь показывает, насколько были неравные силы и неблагоприятные условия для украинских воинов, которые, несмотря ни на что, держались и сопротивлялись россиянам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/4892
Теги:
comments

Обсуждения

SS

сегодня, 20:21

Всех тцкашников на фронт! Руки ноги есть? Нечего им в тылу сидеть! В военкоматах оставить девочек и калек! И мусаров всех на фронт! В тылу от этих 250000 дармоедов толка нет! Придумали, здоровые военные жлобы ловят гражданских, чтоб вместо них воевали... Я не для того 33года кормил этих дармоедов, чтоб сейчас за них воевать!


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!