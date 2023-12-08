Нужно ли всех военкомов отправить на фронт: ответ офицера ВСУ

Многие сотрудники территориальных центров комплектования — это военнослужащие с боевым опытом, которых отправили на работу в военкоматы после ранений на фронте. Однако те сотрудники ТЦК, которые не воевали, все же должны получить боевой опыт. Об этом пишет в Telegram заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, передает портал "Комментарии".

В обществе неоднозначное отношение к сотрудникам ТЦК. Фото из открытых источников

Офицер ВСУ прокомментировал свое отношение к заявлениям вроде, что "всех работников надо отправить на фронт".

"Вижу, некоторые пишут о работниках ТЦК, которых в первую очередь надо отправить на фронт. На сегодняшний день во многих военкоматах работают люди из боевых подразделений. Которые, например, получили ранения и не могут дальше выполнять боевые задачи", — написал в соцсети Максим Жорин.

При этом майор ВСУ отметил, что военкомы без боевого опыта все же должны получить его.

Вместе с тем, он выразил сомнения на счет того, способны ли работники ТЦК исправить ситуацию с мобилизацией в Украине.

"Реальность такова, что военкомы не решат вопрос мобилизации самостоятельно. Перекладывать полностью ответственность на них абсолютно неправильно. Это комплексная проблема. Сюда входят информационная работа, правильная мотивация, подготовка населения и новая система рекрутинга", — подчеркнул Максим Жорин.

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