Нужно ли всех военкомов отправить на фронт: ответ офицера ВСУ

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Марьян Ощановский
Многие сотрудники
территориальных центров комплектования — это военнослужащие с боевым опытом,
которых отправили на работу в военкоматы после ранений на фронте. Однако те
сотрудники ТЦК, которые не воевали, все же должны получить боевой опыт. Об этом
пишет в Telegram заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор
ВСУ Максим Жорин, передает портал "Комментарии".
В обществе неоднозначное отношение к сотрудникам ТЦК. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ
прокомментировал свое отношение к заявлениям вроде, что "всех работников
надо отправить на фронт".
При этом майор
ВСУ отметил, что военкомы без боевого опыта все же должны получить его.
Вместе с тем, он
выразил сомнения на счет того, способны ли работники ТЦК исправить ситуацию с
мобилизацией в Украине.
Ранее портал
"Комментарии" сообщал, что эксперты канала TheWarArchive воссоздали
события, которые в первые месяцы российского полномасштабного вторжения в
Украину происходили в Мариуполе и вокруг города. Визуализация боев за Мариуполь
показывает, насколько были неравные силы и неблагоприятные условия для
украинских воинов, которые, несмотря ни на что, держались и сопротивлялись
россиянам.
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SS
сегодня, 20:21
Всех тцкашников на фронт! Руки ноги есть? Нечего им в тылу сидеть! В военкоматах оставить девочек и калек! И мусаров всех на фронт! В тылу от этих 250000 дармоедов толка нет! Придумали, здоровые военные жлобы ловят гражданских, чтоб вместо них воевали... Я не для того 33года кормил этих дармоедов, чтоб сейчас за них воевать!