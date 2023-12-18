Нужно ли усиление мобилизации: объяснение Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на новый проект рекрутинга в ВСУ, а также заявил о необходимости возвращения к работавшим ранее методам мобилизации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".

Валерий Залужный о мобилизации в Украине. Фото из открытых источников

Во время презентации Государственного оператора тыла Валерий Залужный дал несколько комментариев журналистам, в частности, некоторые из них касались мобилизации в Украине.

Сначала Залужный ответил относительно рекрутинга в ВСУ и указал, что его "оценивать еще немного рано", а затем объяснил ситуацию с мобилизацией.

"Что касается вопросов мобилизации, то его не то, что нужно усиливать, а вернуть в те пределы, в те рамки, которые работали раньше", — сказал Залужный.

Журналисты дополнительно спросили у главнокомандующего, как повлияло решение уволить областных военкомов на эффективность мобилизации. Залужный указал, что "это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в двух городах официально начали раздавать повестки по квартирам для усиления мобилизации в Украине и поиска уклонистов. Такую практику внедрили в Запорожье и Полтаве. Согласно указу, работники ОСМД должны открывать подъезды для мобильных групп, которые будут состоять из представителей полиции, городской стражи и сотрудников ТЦК.

Также "Комментарии" писали о Михаиле Федорове, который объяснил ситуацию с вручением повесток для мобилизации в Украине через приложение "Дия". По словам министра информационной трансформации, повестки не будут вручаться через "Дия".