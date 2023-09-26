Нужно ли отправлять на фронт мужчин, которые избегают мобилизации: опрос

19 сентября в сеть попало видео, на котором работники ТЦК в Самборском районе Львовской области угрожают и избивают мужчину, пытавшегося избежать мобилизации. Компания Active Group провела опрос, в котором выяснили, нужно ли отправлять на фронт мужчин, избегающих мобилизации.

Нужно ли уклонистов мобилизовать в ряды украинской армии. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, 59,4% респондентов заявили, что не нужно мобилизовать мужчин, которые отказываются проходить военную комиссию. Противоположное мнение высказали 23% опрошенных украинцев. Еще 17,6% затруднились ответить на вопрос.

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Компания Active Group также спросила, следует ли усиливать меры по мобилизации в Украине. За однозначное усиление мобилизации проголосовало 9,2% респондентов. Еще 23,9% опрошенных выбрали вариант "скорее да". Однозначно против усиления мобилизации высказались 21,4% украинцев, а еще 20,9% указали на вариант "скорее нет". Около четверти опрошенных затруднились ответить на вопросы по мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские чиновники объявили о возможном механизме, по которому будут возвращать украинских мужчин, которые незаконно пересекли границу и избежали мобилизации. Основным методом может стать экстрадиция украинских граждан из других стран. Т ри страны Европейского Союза приняли решение о возможной выдаче уклонистов от мобилизации для Украины.

Также "Комментарии" писали об украинском адвокате Ростиславе Кравце, который объяснил, кого точно не мобилизуют осенью. Адвокат выделил четыре основные категории лиц, не подпадающих под мобилизацию в Украине осенью 2023 года.