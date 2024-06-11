"Нужно больше": в Британии сделали резкое заявление о страхах Путина

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Запад должен ужесточить санкции и передать замороженные российские активы Украине. По его словам, именно таких шагов боится российский диктатор Владимир Путин.



Дэвид Кэмерон. Фото: Getty Images

Во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Берлине глава МИД Великобритании сделал несколько резких заявлений по поводу необходимости "бить" по болезненным местам России. По словам Кэмерона, Западу удалось остановить поток российской нефти, но теперь нужно делать новые шаги.

"Нужно спросить себя: чего боится Путин? Он боится, что мы откажемся от углеводородов. Он боится, что мы примемся за замороженные государственные активы России. И я надеюсь, что на саммите G7 на этой неделе мы по меньшей мере договоримся использовать проценты от замороженных активов для того, чтобы собрать огромный заем для Украины", — сказал Кэмерон.

Министр иностранных дел Великобритании также прокомментировал существование российского теневого флота, перевозящего подсанкционную нефть России.

"Я хочу знать, что каждый раз, когда они заходят в нейтральный порт, их проверяют, арестовывают и им не разрешают перевозить российскую нефть и продавать ее по всему миру", — подчеркнул Кэмерон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидеры стран G7 соберутся на саммит 13-15 июня в Италии, а главной темой их обсуждений станет конфискация российских активов. Ожидается, что Украина сможет получить около 50 млрд долларов прибыли из российских денег.

Также "Комментарии" писали о бывшем директоре ЦРУ, который рассказал о следующей стране, которую захочет атаковать Владимир Путин.