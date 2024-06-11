"Нужно больше": в Британии сделали резкое заявление о страхах Путина

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Slava Kot
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Запад должен ужесточить санкции и передать замороженные российские активы Украине. По его словам, именно таких шагов боится российский диктатор Владимир Путин.
Дэвид Кэмерон. Фото: Getty Images
Во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Берлине глава МИД Великобритании сделал несколько резких заявлений по поводу необходимости "бить" по болезненным местам России. По словам Кэмерона, Западу удалось остановить поток российской нефти, но теперь нужно делать новые шаги.
Министр иностранных дел Великобритании также прокомментировал существование российского теневого флота, перевозящего подсанкционную нефть России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидеры стран G7 соберутся на саммит 13-15 июня в Италии, а главной темой их обсуждений станет конфискация российских активов. Ожидается, что Украина сможет получить около 50 млрд долларов прибыли из российских денег.
Также "Комментарии" писали о бывшем директоре ЦРУ, который рассказал о следующей стране, которую захочет атаковать Владимир Путин.
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