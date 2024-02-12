logo

BTC/USD

49552.13

ETH/USD

2549.51

LTC/USD

71.95

USD/UAH

38.20

EUR/UAH

41.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Нусс о массовом увольнении генералов: Это истерика, которая ни к чему хорошему не приведет
commentss НОВОСТИ Все новости

Нусс о массовом увольнении генералов: Это истерика, которая ни к чему хорошему не приведет

В Украине после увольнения Валерия Залужного с должности главкома в отставку отправлены еще почти два десятка генералов, пишет в Фейсбуке политический обозреватель Павел Нусс. По его словам, власти хотят создать максимально лояльное командование

сегодня, 18:46
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

В Украине после увольнения Залужного в отставку было отправлено еще 16 генералов. Как отмечает Павел Нусс, столь массовые увольнения в украинской армии на самом высоком уровне происходят впервые от ее основания. Кроме того, добавляет эксперт, эта перезагрузка происходит во время войны, когда армия несет существенные потери, эффективно защищая территорию Украины от превосходящих сил врага.

Нусс о массовом увольнении генералов: Это истерика, которая ни к чему хорошему не приведет

Павел Нусс о кадровых решениях власти

Нусс сомневается в эффективности такого решения. Он напомнил, что тотальная перезагрузка власти в 2019 году привела к деградации экономики, остановке программ вооружений, что спровоцировало нападение 24.02.2022. Кроме того, по его словам, тотальное увольнение всех военкомов в 2023 г. привело к провалу плановой мобилизации. Именно поэтому, подчеркивает Нусс, нынешнее тотальное увольнение в армии тоже ни к чему хорошему не приведет.

"Настолько массовое увольнение генералов выглядит истерически – это трудно объяснить просто конфликтом Зеленского с Залужным. Похоже, что власти хотят создать на 100% лояльное к президенту командование, что позволит Зеленскому лично командовать военными операциями"
, – подчеркнул политический обозреватель.

Также он назвал еще одну версию тотального увольнения генералов – "страх президента перед мнимым путчем военных накануне формального завершения его полномочий 20.05.24г".

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного с должности главкома, а на его место назначил Александра Сырского.

Как сообщали "Комментарии", Александр Сырский рассказал, что в повестке дня перед Украиной стоят новые задачи. Лишь постоянное усовершенствование методов ведения боевых действий позволит добиться успеха.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/nusspavlo
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости