Нусс о массовом увольнении генералов: Это истерика, которая ни к чему хорошему не приведет

В Украине после увольнения Залужного в отставку было отправлено еще 16 генералов. Как отмечает Павел Нусс, столь массовые увольнения в украинской армии на самом высоком уровне происходят впервые от ее основания. Кроме того, добавляет эксперт, эта перезагрузка происходит во время войны, когда армия несет существенные потери, эффективно защищая территорию Украины от превосходящих сил врага.

Павел Нусс о кадровых решениях власти

Нусс сомневается в эффективности такого решения. Он напомнил, что тотальная перезагрузка власти в 2019 году привела к деградации экономики, остановке программ вооружений, что спровоцировало нападение 24.02.2022. Кроме того, по его словам, тотальное увольнение всех военкомов в 2023 г. привело к провалу плановой мобилизации. Именно поэтому, подчеркивает Нусс, нынешнее тотальное увольнение в армии тоже ни к чему хорошему не приведет.

"Настолько массовое увольнение генералов выглядит истерически – это трудно объяснить просто конфликтом Зеленского с Залужным. Похоже, что власти хотят создать на 100% лояльное к президенту командование, что позволит Зеленскому лично командовать военными операциями"

, – подчеркнул политический обозреватель.

Также он назвал еще одну версию тотального увольнения генералов – "страх президента перед мнимым путчем военных накануне формального завершения его полномочий 20.05.24г".

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного с должности главкома, а на его место назначил Александра Сырского.

Как сообщали "Комментарии", Александр Сырский рассказал, что в повестке дня перед Украиной стоят новые задачи. Лишь постоянное усовершенствование методов ведения боевых действий позволит добиться успеха.





