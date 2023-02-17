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Нуланд рассказала, что получат россиянин от войны в Украине

Американская дипломат Виктория Нуланд рассказала о будущем россиян, которое они получат из-за войны в Украине.

сегодня, 12:53
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Автор:

Slava Kot

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд утверждает, что у россиян не будет позитивного будущего из-за войны в Украине. Жителей России ждет экономический упадок и разрушение, говорит дипломат. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "ТСН".

Нуланд рассказала, что получат россиянин от войны в Украине

Американская дипломат Виктория Нуланд. Фото из открытых источников

Американская дипломатка, входящая в администрацию президента США Виктория Нуланд считает, что Путин до сих пор остается самоуверенным и хочет захватить Украину, несмотря на постоянные поражения на протяжении почти года войны.


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Нуланд считает, что в этой войне следует обратить внимание на русский народ и сможет ли он выдержать потери из-за войны. По данным британской разведки потери россиян составляют 200 тыс. человек, кроме того, 61-летняя дипломатка еще напоминает значительные потери военной техники и миллион жителей России, покинувших страну.

Нуланд рассказала, что рядовые россияне получат в будущем от войны в Украине.

"Смерть, разрушение, потеря будущего, потеря технологического и экономического потенциала, вытекающего из интеграции с нами", — говорит заместитель госсекретаря США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российском военном эксперте, который признался, что американские танки M1 Abrams превосходят все танки РФ. Директор Центра стратегического и технологического анализа Руслан Пухов считает, что Россия может оказаться в невыгодных условиях.

Также "Комментарии" писал о том, что Кремль придумал новый способ, как заселить россиян на временно оккупированные территории Украины. Власти РФ решили предоставить дешевые ипотечные кредиты для россиян, которые переедут на временно оккупированные территории.



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Источник: https://tsn.ua/ato/smert-ruynuvannya-vtrata-maybutnogo-nuland-rozpovila-yake-maybutnye-ochikuye-rosiyan-2266984.html
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