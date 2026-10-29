Новый замысел врага: захватчики пытаются создать плацдарм для охвата на Донетчине

На Дружковском отрезке фронта фиксируется активизация наступательных действий российских оккупационных войск, пытающихся изменить тактическое положение в свою пользу и создать угрозу стратегическим позициям ВСУ.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Ситуация на этом участке Донетчины демонстрирует негативную динамику, поскольку противнику удалось достичь определенных территориальных успехов.

"Дружковское направление: На этом отрезке начинают проявляться тревожные тенденции", — отмечает в своем свежем отчете военнослужащий с позывным "Мучной".

По его информации, штурмовые подразделения врага смогли продвинуться вперед на нескольких участках.

"Противник снова смог зайти в н.п. Клиновое и пытающееся закрепиться юго-восточнее населенного пункта. В то же время, согласно имеющимся данным, н.п. Безименное и Попасное перешли во враждебный контроль", — констатирует боец, добавляя, что параллельно "фиксируется очередное продвижение противника в районе Клинового".

Анализируя действия захватчиков, военный указывает на то, что эти локальные штурмы являются частью более масштабного оперативного плана командования РФ. Пока защитникам приходится просчитывать действия врага на опережение.

"Ситуация постепенно усложняется, и эти события заставляют внимательнее присмотреться к возможному замыслу врага", — подчеркивает "Мучной".

Он высказал предположение о дальнейших намерениях противника:

"Создается впечатление, что хряки планируют создать необходимую основу для дальнейшего охвата Алексеево-Дружковки с флангов".

Чиновник отмечает, что "пока это не означает, что такой маневр уже сформирован, однако совокупность зафиксированных изменений на этом участке позволяет рассматривать подобный сценарий как один из возможных".

Дальнейшее развитие событий в этом направлении требует максимальной концентрации сил и постоянного мониторинга перемещений противника, ведь давление с его стороны не утихает.

"Сейчас важно следить за дальнейшим развитием ситуации, ведь повторные меры в Клинове и потеря контроля над соседними населенными пунктами могут свидетельствовать о постепенном изменении конфигурации фронта в пользу противника", — резюмирует военный.

Он отметил , что в случае игнорирования этих рисков ситуация может обостриться:

"Если это давление продолжится, угроза для флангов Алексеево-Дружковки может возрасти".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что будет, если Россия зайдет в Доброполье.