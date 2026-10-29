Новый замысел врага: захватчики пытаются создать плацдарм для охвата на Донетчине

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Недилько Ксения
На Дружковском отрезке фронта фиксируется активизация наступательных действий российских оккупационных войск, пытающихся изменить тактическое положение в свою пользу и создать угрозу стратегическим позициям ВСУ.
Карта боевых действий DeepState, скриншот
Ситуация на этом участке Донетчины демонстрирует негативную динамику, поскольку противнику удалось достичь определенных территориальных успехов.
По его информации, штурмовые подразделения врага смогли продвинуться вперед на нескольких участках.
Анализируя действия захватчиков, военный указывает на то, что эти локальные штурмы являются частью более масштабного оперативного плана командования РФ. Пока защитникам приходится просчитывать действия врага на опережение.
Он высказал предположение о дальнейших намерениях противника:
Чиновник отмечает, что "пока это не означает, что такой маневр уже сформирован, однако совокупность зафиксированных изменений на этом участке позволяет рассматривать подобный сценарий как один из возможных".
Дальнейшее развитие событий в этом направлении требует максимальной концентрации сил и постоянного мониторинга перемещений противника, ведь давление с его стороны не утихает.
Он отметил , что в случае игнорирования этих рисков ситуация может обостриться:
Напомним, портал "Комментарии" писал , что будет, если Россия зайдет в Доброполье.