Штурм Добропілля: окупанти прориваються до центру міста та намагаються захопити стратегічну шахту

На Донецькому напрямку фронту тривають запеклі та кровопролитні бої. Російські загарбники зосередили значні сили для штурму Добропілля, намагаючись прорвати українську оборону одразу з кількох боків та покращити своє тактичне положення.

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Ситуація безпосередньо навколо міста та на його околицях стрімко загострюється.

"Згідно з моїми даними, противник зайняв південний фланг Добропілля та намагається просуватися в бік центральної частини міста малими групами", — повідомив у своєму звіті військовослужбовець із позивним "Мучной".

Паралельно з піхотними атаками ворог націлився на важливий промисловий об'єкт, оскільки "пробує встановити контроль над шахтою "Добропільська", що дозволило б йому об'єднати зусилля на цьому відтинку та посилити тиск у напрямку мікрорайону Сонячний".

Для досягнення своїх цілей окупанти не шкодують боєприпасів і залучають велику кількість техніки, безперервно обстрілюючи позиції Сил оборони України. За словами бійця, інтенсивність бойових дій на сусідніх ділянках також не вщухає.

"Також, судячи з кадрів ураження, противник продовжує активно застосовувати артилерію та дрони для атак по наших позиціях. Бої за Ганнівку також тривають — ситуація на цій ділянці залишається напруженою", — констатує військовий.

Особливу небезпеку для гарнізону міста становлять приховані маневри ворога на інших підступах, які загрожують стабільності всієї лінії постачання. Наразі оборонцям доводиться стримувати спроби прориву на нових векторах.

"Окремо фіксувалися спроби інфільтрації ворожих груп у напрямку Святогорівки", — зазначає "Мучной".

Він акцентував, що цей відтинок фронту є ключовим для подальшої битви, оскільки успіх супротивника там матиме важкі наслідки. На переконання військового, "цей момент потребує особливої уваги, адже подальше просування противника з цього боку може створити додаткові проблеми для оборони міста". Додатковим негативним чинником у разі найгіршого сценарію може стати осіннє бездоріжжя:

"Якщо рус*кам вдасться перерізати шляхи підходу до міста з цього напрямку, а несприятливі погодні умови додатково ускладнять пересування та маневрування, ситуація може суттєво погіршитися".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпропетровській області ухвалили рішення суттєво обмежити проведення планових робіт із гуманітарного розмінування територій. Нововведення стосуються виключно прифронтових районів, де очищення земель від вибухонебезпечних предметів ще не встигли розпочати.