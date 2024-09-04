Новый скандал в ВСУ: военные под Покровском жалуются на испорченную еду

Как сообщает Николаенко, причиной ухудшения качества питания является система поставок через каталог Минобороны. Она объясняет, что в этом каталоге присутствуют фактически не заказываемые позиции, что помогает снижать стоимость до необходимого уровня. Однако маржа поставщиков формируется на действительно поставляемых товарах, таких как мясо. Николаенко отмечает, что одной из самых распространенных схем является "накачка" мяса водой и медикаментами, что известно многим.

Журналистка также обнародовала фото и видео мяса, переданное военным в Покровске. После размораживания мясо расползается и пенится. Николаенко также отметила, что предупреждения об ухудшении качества продуктов поступали еще год назад, когда закупки продовольствия были возвращены в систему Prozorro.

Одним из первых сигналов о снижении качества стали поставки консервированной свинины для военных частей в Киевской области, где вместо мяса в банках находились кости и сухожилия. При этом по документам партия прошла проверку. Это указывает на то, что после прохождения экспертизы под теми же номерами могли производить товары худшего качества.

Кроме того, Николаенко сообщила, что в июле Государственный оператор тыла объявил новый тендер на поставку продуктов питания для воинских частей в Донецкой области после того, как компания "Гранпри" не смогла выполнить свои обязательства. Вместо нее поставки взяла на себя компания "Трейд гранит", ранее уже имевшая проблемы с качеством товаров.

Минобороны объявило о создании "черных списков" поставщиков, не выполняющих свои обязательства. Однако Николаенко сомневается в эффективности этого мероприятия, поскольку у таких компаний нет значительных репутационных рисков. По ее мнению, процесс сертификации поставщиков еще не начался.

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