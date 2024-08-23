На Покровском направлении командование 151-й бригады ВСУ посылает пилотов беспилотников в пехоту, чтобы они удерживали позиции в окопах.

Враг продолжает наступать на Покровск. Фото из открытых источников

По информации Deep State, уникальных специалистов-пилотов дронов из 151-й бригады, воюющих на Покровском направлении, посылают держать позиции "в окопы".

"Эффективность таких приказов нулевая, ведь бойцы либо становятся 200-ми, либо вынуждены покидать свои позиции под огромным натиском врага, который в результате имеет очередные продвижения. Соответствующие переводы проходят несмотря на прямой приказ Главнокомандующего о запрещении использования пилотов в другой деятельности. Попытка командира подразделения помешать этому обернулась его снятием и переводом на другую должность", — говорится в сообщении Deep State.

Военные аналитики призвали высшее командование обратить внимание на ситуацию, произошедшую в 151-й бригаде. Подобные приказы в результате оборачиваются очередным успехом для российских войск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная причина успехов РФ на Покровском направлении — истощение и нехватка бойцов в ВСУ. Об этом изданию The Economist рассказали украинские военные. По их словам, есть и другие причины успехов россиян — преимущество РФ в снарядах, российская тактика небольших пехотных атак, КАБы, применяемые Россией новые типы радиоэлектронной борьбы и "идиотские" приказы командования. Полковник Павел Федосенко рассказал, что первоочередная причина – это все же нехватка людей, которые "не сделаны из стали".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ замедлили наступательные действия в Курской области, в этом направлении наступила стратегическая стабильность, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "На Курском направлении пришло время стратегической стабильности. На уровне бригад идут бои за отдельные населенные пункты, но украинцы все же сохраняют силы и не повторяют практики интересных, но бессмысленных штурмов в стиле большого контрнаступления", — подчеркнул Николай Мельник.