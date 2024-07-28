В Минобороны Украины заявили, что более 75% раненых военнослужащих возвращаются в строй после реабилитации. Народная депутат Марьяна Безугла прокомментировала это заявление, отметив, что критически раненые на фронте часто не достигают стабилизационного пункта и погибают.

Эвакуация раненых с фронта (фото из открытых источников)

Безуглая указала на несколько причин, которые, по ее мнению, мешают спасению раненых бойцов на фронте:

Качество тактической медицины и ответственность командиров медицинских служб (КМС) за тактическое звено Она подчеркнула необходимость улучшения тактической медицины на передовой. Неуважение к статистике и анализу, в частности, помощь в стабилизационном пункте: Депутат отметила, что отсутствие систематического анализа данных о раненых усложняет определение, скольких можно было бы спасти до прибытия в стабилизационный пункт. Отсутствие системы переливания крови и применения протоколов типа ATLS (Advanced Trauma Life Support): Безуглая подчеркнула, что переливания крови и современные протоколы оказания помощи тяжелораненым должны быть внедрены повсеместно.

"Ну а о возвращении в строй, думаю, не стоит объяснять, почему людям пишут, что годится. Также в 75% входят разные ранения, конечно. Еще раз, статистика будет хорошая, если тяжелые раненые не доезжают ", — подытожила Марьяна. Безугло.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Безугла разнесла идею повышения налогов для финансирования ВСУ . Правительство будет пытаться покрыть дефицит финансирования сил обороны в пол триллиона гривен за счет повышения налогов. Однако следует проанализировать, правильно ли в ВСУ оценили потребности.

По ее словам, создание одной такой бригады стоит минимум 20 млрд. грн. В то же время, только штат ТЦК и СП насчитывает почти 100 тысяч человек. Марьяна Безуглая отметила, что нет ни одного специалиста в правительстве, который оценивает целесообразность бесконечного желания главкома ВСУ и его Генштаба превратить всю страну в пехоту.

