Новый скандал в ВСУ из-за Карловского мешка: комбата обвиняют в потере важной деревни на Покровском направлении

Как сообщает Telegram-канал проекта DeepState, ссылаясь на обращение солдат и офицеров этого батальона, командир был уволен, хотя его подразделение не смогло удержать позиции лишь потому, что противник окружил батальон, зайдя в тыл.

Согласно заявлению военных, командир получил батальон в разбитом состоянии, но благодаря правильным подходам быстро организовал работу пехоты и других служб. С 13 июня 11 батальон оборонял Карловку и сдерживал врага у Нетайлового. По словам бойцов, ежедневно враг наносил по их позициям 150-200 минометно-артиллерийских ударов, совершал 10-120 сбросов и 10-30 атак FPV-дронами.

22 августа начался масштабный штурм противника с силами 250 пехотинцев, поддержанных тремя единицами бронетехники и четырьмя легкими артиллерийскими тягачами (ЛАТ). В тот день Карловка подверглась полному огневому контролю противника. Из-за риска окружения 24 августа тяжелая артиллерия ВСУ вынуждена была отступить.

Несмотря на большие потери, батальон сдерживал врага до 26 августа. Однако после прорыва обороны у Калинового, Птичьего и Мемрика противник вошел в тыл Карловки с запада и закрепился в Галицыновке.

24 августа эвакуация раненых стала невозможной, не хватало провизии, а боекомплект был ограничен до 10-30 снарядов в день. После этого, в период с 26 по 28 августа, сформировался так называемый "Карловский мешок". В это время враг захватил часть окопов у Галицыновки, которые были оставлены без обороны из-за нехватки личного состава.

Из-за этого батальон понес серьезные потери и был вынужден отступить на новый рубеж южнее Карловки. Защитники указывают, что в операции против них участвовало не менее 1000 солдат противника из разных подразделений.

Аналитики DeepState считают, что решение командования ОТУ об отстранении командира 11-го батальона может оказать существенное влияние на моральный дух личного состава и привести к дезорганизации подразделения.

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