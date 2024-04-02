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Новый секретарь СНБО назвал цель российских ударов

Секретарь СНБО Александр Литвиненко считает, что основная цель российских ударов по Украине это попытка запугать украинское население.

сегодня, 16:05
Автор:
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Slava Kot
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Россия атакует и терроризирует Украину своими ракетными ударами и дронами. Секретарь СНБО Александр Литвиненко рассказал, какую цель преследует Россия такими действиями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Новый секретарь СНБО назвал цель российских ударов

Секретарь СНБО Александр Литвиненко. Фото из открытых источников

Секретарь СНБО Александр Литвиненко провел встречу с бывшей президентом Хорватии Колиндой Грабарь-Китарович. В ходе встречи они обсудили ситуацию в Украине, в том числе и постоянные российские атаки в попытках уничтожить украинскую энергетику. Литвиненко объяснил причину таких атак и указал, что нужно для защиты.

"Цель российских ударов – запугать население. Наша задача – защитить наши города и это крайне сложно без западной поддержки", – рассказал Александр Литвиненко.

В то же время бывшая президентка Колинда Грабар-Китарович заверила, что Хорватия и дальше будет стоять на поддержке Украины и ее победе в войне против России.

Напомним, что Александр Литвиненко 26 марта был назначен секретарем СНБО, где в этой должности заменил Алексея Данилова. До этого Литвиненко 5 лет был заместителем секретаря СНБО, работал директором Национального института стратегических исследований, а до марта 2024 состоял в должности председателя Службы внешней разведки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский назвал главные цели российских ракетных ударов по Украине.

Также "Комментарии" писали о Путине, сделавшем циничное заявление об ударах по украинским гражданским объектам. По словам российского диктатора, армия РФ не наносит ударов по гражданским.



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Источник: https://www.facebook.com/rnbou/posts/738396868471033?ref=embed_post
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