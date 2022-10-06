Новый санкционный удар от ЕС: когда Россия его почувствует – что пострадает больше всего

Одной из топ-тем четверга, 6 октября, стало принятие Евросоюзом нового пакета санкций против Российской Федерации из-за продолжения агрессии против Украины. Эксперты продолжают оценивать специально для издания "Комментарии" эффективность такого рода мер воздействия на Россию.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Последствия санкций будут ощутимы и окажут реальное влияние в более долгосрочной перспективе

Экономист, общественно-политический деятель Александр Гаврутенко подчеркивает, что экономические санкции сами по себе не способны ни остановить войну, ни обеспечить военное поражение агрессору.

"Независимо от того, какого масштаба или уровня охвата санкционные меры – это инструмент или орудие не текущей борьбы. Их последствия будут ощутимы и окажут реальное влияние в более долгосрочной перспективе, уменьшая способность и желание России в будущем вести захватнические войны, – поясняет эксперт. – Именно поэтому они вводятся постепенно, порциями: и как ответ на военные преступления и яркие противоправные политические демарши, и как сигнал и демонстрация того, что санкционное давление будет нарастать с каждым новым актом эскалации войны".

Такой подход, отмечает Александр Гаврутенко, одновременно дает России и пространство для шага назад, и гарантирует еще более тяжелые последствия при ее агрессивном упорстве.

"В первом случае ставка делается на остатки благоразумия в политического руководства России или на слабые надежды на зарождение там активного внутреннего общественного протеста и смену политического режима. Во втором, – завершение войны возможно только при полном разгроме агрессора на поле боя, для чего нужны не столько санкции против России, сколько военная и экономическая поддержка Украины", – констатирует эксперт.

РФ приходится больше полагаться на помощь своих немногочисленных союзников

По словам эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тараса Семенюка, постепенно удавка на шее России затягивается.

"Санкции от ЕС, которые предусмотрены в новом — восьмом — пакете бьют по самым прибыльным российским сферам экономики. А именно — по энергетики. Нефти, газу, нефтепродуктам. То есть, стране-агрессору перекрывают каналы дохода, возможность получения больших денег, которые позволяют ей продолжать войну", – разъясняет эксперт.

Это, продолжает он, не означает, что удар будет молниеносным, а последствия мы увидим сразу.

"Во-первых, ряд санкций заработают лишь зимой. Во-вторых, даже они имеют поступательный эффект. Но это всё неминуемо подтачивает основы российской экономики, – уверяет Тарас Семенюк. – Дают о себе знать и ограничения доступа к современным технологиям. В итоге РФ приходится больше полагаться на помощь своих немногочисленных союзников. Открыто ей уже помогает Иран, беспилотники производства которого с недавних пор атакуют Украину. Возможно, у российской армии появится военная техника китайского производства. Хоть Китай точно официально не будет вставать на сторону РФ, чтобы самому не оказаться под санкциями".

Нехватка денег, считает эксперт, может привести к тому, что в России начнутся социальные волнения, почву для которых уже дала мобилизация.

"Лишенные привычных доходов, всё более ощущающие дефицит, изоляцию и лживость своих властей ("настамнет", "мы никогда не нападем на Украину", "мобилизации не будет"), россияне могут начать, наконец, прозревать и реально выступать против бездумной политики Кремля, – прогнозирует Тарас Семенюк. – И санкции – один из рычагов, подталкивающих их этому".

Читайте также на портале "Комментарии" — сразу после отставки: НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ Шевченко.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!