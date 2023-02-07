Новый руководитель СБУ рассказал о единой перспективе для оккупантов (ВИДЕО)

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Slava Kot
Василий Малюк провел шесть месяцев в должности в должности и.о. руководителя Службы безопасности Украины и 7 февраля Верховная Рада назначила его на должность главы СБУ. При утверждении его на новой должности Малюк рассказал о единой перспективе для россиян в Украине.
Новый руководитель СБУ Василий Малюк
Василий Малюк полноценно заменил на посту руководителя СБУ приятеля президента Украины Ивана Баканова, которого Зеленский уволил еще в середине июля прошлого года. Полгода Малюк состоял в должности исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины.
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За шесть месяцев Малюк запомнился разоблачением большого количества российских шпионов в Украине, а также корректировщиков огня, которые помогали России наносить ракетные удары. Также при руководстве Малюк были проведены обыски церквей и храмов Московского патриархата. Кроме того, еще не определена роль нового главы СБУ в истории со взрывом на Крымском мосту.
7 февраля Верховная Рада приняла решение назначить Василия Малюка на должность главы СБУ. Во время своего выступления в ВР Малюк рассказал о единой перспективе для оккупантов.
Посмотреть видео с выступлением Василия Малюка в ВР можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что работники СБУ во время руководства Баканова убили украинского бизнесмена, предупредившего о вторжении России.
Также "Комментарии" писали о том, что украинские военные ликвидировали элитного офицера РФ.
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