Новый руководитель СБУ рассказал о единой перспективе для оккупантов (ВИДЕО)

Василий Малюк провел шесть месяцев в должности в должности и.о. руководителя Службы безопасности Украины и 7 февраля Верховная Рада назначила его на должность главы СБУ. При утверждении его на новой должности Малюк рассказал о единой перспективе для россиян в Украине.

Новый руководитель СБУ Василий Малюк

Василий Малюк полноценно заменил на посту руководителя СБУ приятеля президента Украины Ивана Баканова, которого Зеленский уволил еще в середине июля прошлого года. Полгода Малюк состоял в должности исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины.

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За шесть месяцев Малюк запомнился разоблачением большого количества российских шпионов в Украине, а также корректировщиков огня, которые помогали России наносить ракетные удары. Также при руководстве Малюк были проведены обыски церквей и храмов Московского патриархата. Кроме того, еще не определена роль нового главы СБУ в истории со взрывом на Крымском мосту.

7 февраля Верховная Рада приняла решение назначить Василия Малюка на должность главы СБУ. Во время своего выступления в ВР Малюк рассказал о единой перспективе для оккупантов.

"В украинском эпосе есть такая фигура казак Мамай. В моем кабинете висит картина, где он сидит с бандурой на черепах врагов Украины. Так что смерть это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам", — Василий Малюк во время утверждения руководителем Службы Безопасности Украины.

Посмотреть видео с выступлением Василия Малюка в ВР можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что работники СБУ во время руководства Баканова убили украинского бизнесмена, предупредившего о вторжении России.

Также "Комментарии" писали о том, что украинские военные ликвидировали элитного офицера РФ.