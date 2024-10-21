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Новый рекорд потерь России: такого не было за все время войны

Силы обороны Украины впервые нанесли потери России более чем в 10 тыс. военных за неделю.

21 октября 2024, 15:40
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Slava Kot

Благодаря украинским военным Россия установила новый рекорд по потерям на войне в Украине. За одну неделю Россия потеряла более 10 тыс. солдат личного состава, что стало самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Новый рекорд потерь России: такого не было за все время войны

Россия несет рекордные потери на войне на Украине. Фото из открытых источников

Согласно данным Генштаба ВСУ, в период с 14 по 20 октября было ликвидировано 10040 российских военных. Таким образом, эта неделя стала рекордной по потерям России за семь дней, а также первой, когда российские потери превысили отметку в 10 тыс. солдат.

Предыдущий рекорд по недельным потерям РФ был зафиксирован в мае – 9660 российских солдат были уничтожены с 13 по 19 мая.

Новый рекорд потерь России: такого не было за все время войны - фото 2

Статистика потерь России на войне в Украине по показателям за неделю. Ресурс: russian-casualties.in.ua

В целом украинские силы в среднем с начала полномасштабного вторжения уничтожают 4894 российских военных за неделю. Таким образом, с 14 по 20 октября солдаты ВСУ превысили "норму" по ликвидации военных РФ более чем в два раза.

Согласно данным Генштаба ВСУ, Россия на войне потеряла около 680 230 своих военных. В статистику потерь входят как ликвидированные, так и раненые солдаты армии РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о статистике потерь России на войне за сентябрь. Зафиксировано сразу два рекорда по потерям беспилотников и спецтехники.

Также "Комментарии" писали о том, что аналитики открытых данных подсчитали потери Украины и России в военной технике за два месяца боев в Курской области. В настоящее время некоторое преимущество за военными РФ по количеству уничтоженной техники.



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