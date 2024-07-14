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Новый президент Ирана сделал первое заявление о войне в Украине

Президент Ирана Масуд Пезешкиан объяснил, какую позицию занял в вопросе войны в Украине.

сегодня, 10:40 comments1809
Автор:
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Slava Kot
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Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что стремится к миру между Украиной и Россией. Однако подчеркнул, что Москва является ценным союзником для Ирана.

Новый президент Ирана сделал первое заявление о войне в Украине

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Фото из открытых источников

Масуд Пезешкиан опубликовал статью "Мое послание новому миру" в колонке издания Tehran Times, где объяснил свою позицию по поводу войны в Украине. По словам Пезешкиана, Иран готов поддерживать мирные инициативы для завершения войны в Украине и одновременно сотрудничать с Россией.

"Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация будет оставаться преданной расширению и укреплению нашего сотрудничества. Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели", — написал Пезешкиан.

Президент Ирана указал, что "глубоко ценит дружбу" с Россией и Китаем, которые поддерживали страну в тяжелые времена.

"Я буду продолжать отдавать приоритет двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, в частности, в рамках таких структур, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз", — подчеркнул Пезешкиан.

После смерти Ибрагима Раиси в авиакатастрофе в Иране провели внеочередные выборы. Во втором туре победу одержал бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, получивший 53,3% голосов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России назвали неожиданного убийцу президента Ирана Ибрагима Раиси.

Также "Комментарии" писали о том, представители каких стран приехали на похороны Ибрагима Раисе. Церемонию посетило 15 стран и, по меньшей мере, представители трех террористических группировок.



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