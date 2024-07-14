Новый президент Ирана сделал первое заявление о войне в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что стремится к миру между Украиной и Россией. Однако подчеркнул, что Москва является ценным союзником для Ирана.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Фото из открытых источников
Масуд Пезешкиан опубликовал статью "Мое послание новому миру" в колонке издания Tehran Times, где объяснил свою позицию по поводу войны в Украине. По словам Пезешкиана, Иран готов поддерживать мирные инициативы для завершения войны в Украине и одновременно сотрудничать с Россией.
Президент Ирана указал, что "глубоко ценит дружбу" с Россией и Китаем, которые поддерживали страну в тяжелые времена.
После смерти Ибрагима Раиси в авиакатастрофе в Иране провели внеочередные выборы. Во втором туре победу одержал бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, получивший 53,3% голосов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России назвали неожиданного убийцу президента Ирана Ибрагима Раиси.
Также "Комментарии" писали о том, представители каких стран приехали на похороны Ибрагима Раисе. Церемонию посетило 15 стран и, по меньшей мере, представители трех террористических группировок.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!