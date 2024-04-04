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Новый мобилизационный ресурс. Сколько в Украине мужчин в возрасте 25-26 лет

В Украине официально снижен мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. В комментарии «Телеграфу» начальник отдела статистики численности населения Госстата Любовь Задоенко рассказала, сколько в Украине мужчин в возрасте 25-26 лет

сегодня, 21:02
Автор:
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Ткачик Олеся
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На самом деле точно сказать, сколько в Украине проживает мужчин в возрасте 25-26 лет и которые теоретически могут быть мобилизованы на фронт, невозможно. Дело в том, отмечает Задоенко, что последняя перепись населения проводилась еще в 2001 году. Поэтому можно только приблизительно оценить, сколько мужчин определенной возрастной категории проживает в стране.

Новый мобилизационный ресурс. Сколько в Украине мужчин в возрасте 25-26 лет

Мобилизация в Украине

Впрочем, как отметила Задоенко, до полномасштабной войны в 2022 году Госстат примерно посчитал количество населения Украины. Согласно этим данным, на январь 2022 года в Украине проживало 467 376 человек в возрасте 25-26 лет. При этом речь идет обо всех мужчинах, в том числе и иностранцах, которые в то время больше года проживали на территории нашей страны. В эту выборку попали также студенты-иностранцы.

Задоенко объяснила, каким образом в Госстате оценивали численность населения Украины без переписи. Так, по ее словам, специалисты в своих подсчетах учитывали рождаемость, смертность и миграцию. Они использовали административные записи Минюста о рожденных и умерших. Кроме того, использовали и другие базы данных, чтобы сосчитать количество мужчин, приехавших в Украину из других стран.

При этом в Госстате подчеркнули, что информация о 467 тыс. мужчинах в возрасте 25-26 лет очень приблизительна.

Напомним, последний раз Украина проводила перепись населения еще в 2001 году и должна была его повторить в 2011 году. Однако за неимением средств срок проведения переписи населения постоянно переносился. Как отмечают в Госстате, вероятно, следующая большая перепись населения будет проведена уже после войны.

Портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский подписал закон, которым снизил мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Впрочем, военные считают , что в Украине нужно не снижать, а наоборот увеличить мобилизационный возраст.




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Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-04-03/5844160-potentsiyniy-resurs-sotni-tisyach-bagnetiv-skilki-v-ukraini-cholovikiv-25-26-rokiv
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