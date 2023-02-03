Новый массированный удар РФ: когда у врага будут готовы ракеты

Несмотря на то, что у России все ощутимее дефицит высокоточных ракет, Кремль не отказался от ракетного террора мирного населения Украины. Поэтому подготовка к новому удару проводится. Правда теперь она занимает больше времени, чем раньше. Издание "Комментарии" вместе с экспертами разобралось, когда стоит ожидать новый ракетный удар и в чем его угроза.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Активизацию боевых действий россияне могут совместить с ракетным ударом по Украине

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко у себя в Телеграмм высказал мнение, что полноценный боекомплект для массированного ракетного удара по Украине у России будет готов ближе к 10 февраля.

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Эксперт допускает, что следующий ракетный удар захватчики могут совместить с массированной атакой на Украину с разных направлений. Это будет делаться, чтобы дезориентировать население и руководство страны.

Если говорить о том, сколько ракет враг может выпустить по Украине, то речь идет о 30 ракетах.

"Сейчас их (Ред. – россиян) накопительный ресурс может составлять до 30 ракет, разной номенклатуры. Усиление эффекта от такого удара может быть осуществлено параллельным применением дронов Shahed-131/136, а также ракетного вооружения гибридного характера — удары посредством ЗРК С-300/С-400", — заявил эксперт.

Он добавил, россияне могут пойти в так называемой массированное наступление раньше, нежели у них будет готов ракетный арсенал для нового ракетного удара по Украине.

Накопительный ресурс России может составлять до 30 ракет

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что опасной штукой для украинской ПВО есть то, что россияне устанавливают на ракеты Х-101 так называемые тепловые ловушки. В эфире телеканала "Эспрессо" он пояснил, что эти "ловушки" должны выполнять отвлекающую функцию – отвлекать зенитные ракеты, а конкретно – ракеты к переносным ЗРК на этапе полета.

"Такая "инновация" на российских ракетах выглядит угрожающей, потому что отражает общую логику действий российского военно-промышленного комплекса. Россияне уже поняли, что количественными показателями нас не задавят. И они пытаются сделать так, чтобы каждая ракета смогла эффективно преодолевать нашу ПВО", — отметил Киричевский.

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