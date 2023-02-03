Новый массированный удар РФ: когда у врага будут готовы ракеты

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что у России все ощутимее дефицит высокоточных ракет, Кремль не отказался от ракетного террора мирного населения Украины. Поэтому подготовка к новому удару проводится. Правда теперь она занимает больше времени, чем раньше. Издание "Комментарии" вместе с экспертами разобралось, когда стоит ожидать новый ракетный удар и в чем его угроза.
Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко у себя в Телеграмм высказал мнение, что полноценный боекомплект для массированного ракетного удара по Украине у России будет готов ближе к 10 февраля.
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Эксперт допускает, что следующий ракетный удар захватчики могут совместить с массированной атакой на Украину с разных направлений. Это будет делаться, чтобы дезориентировать население и руководство страны.
Если говорить о том, сколько ракет враг может выпустить по Украине, то речь идет о 30 ракетах.
Он добавил, россияне могут пойти в так называемой массированное наступление раньше, нежели у них будет готов ракетный арсенал для нового ракетного удара по Украине.
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что опасной штукой для украинской ПВО есть то, что россияне устанавливают на ракеты Х-101 так называемые тепловые ловушки. В эфире телеканала "Эспрессо" он пояснил, что эти "ловушки" должны выполнять отвлекающую функцию – отвлекать зенитные ракеты, а конкретно – ракеты к переносным ЗРК на этапе полета.
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