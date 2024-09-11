Новый дрон-бомбер "Черная вдова" будут поставлять в ВСУ: что известно о беспилотнике

Новый дрон-бомбер украинского производства "Черная вдова" кодифицировали для нужд ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства обороны Украины.



Новый беспилотный авиационный комплекс под названием "Черная вдова" был допущен к поставке в войска.

В министерстве рассказали, что "Черная вдова" — беспилотники тактического уровня, а опытный пилот может применять дроны как днем, так и ночью.

"Многократный квадрокоптер может работать и в формате ударного FPV. Сравнительно невысокая цена одного дрона позволяет его использовать и в таком варианте. Выполненный в формате для одноразового использования коптер "Черной вдовы" берет на борт усиленный заряд взрывчатки", — пояснили в Министерстве обороны.

Напомним, что украинским защитникам удалось выследить и сбить вражеский разведывательный дрон "Орлан-10" на высоте более 3 с половиной километров.

Следует отметить, что "Орлан-10" представляет большую угрозу. Беспилотник способен преодолеть расстояние в 600 км, подняться на 5 км, радиус действия дрона — 120 км. Выявляет цели и корректирует огонь, перехватывает радиопереговоры, блокирует мобильную связь, "ломает" сигнал GPS, сбрасывает боеприпасы с малой высоты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жители Тернопольской области похитили из почтовых отправлений беспилотников общей стоимостью почти 6 млн грн. Злоумышленники перепродавали квадрокоптеры в интернете. Как удалось совершить противоправные действия и какое наказание грозит злоумышленниками, можно узнать подробнее по ссылке.



