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Новый дрон-бомбер "Черная вдова" будут поставлять в ВСУ: что известно о беспилотнике

Характеристики нового дрона украинского производства "Черная вдова"

сегодня, 13:58
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Кречмаровская Наталия

Новый дрон-бомбер украинского производства "Черная вдова" кодифицировали для нужд ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства обороны Украины.

Новый дрон-бомбер "Черная вдова" будут поставлять в ВСУ: что известно о беспилотнике

Новый беспилотный авиационный комплекс под названием "Черная вдова" был допущен к поставке в войска.

В министерстве рассказали, что "Черная вдова" — беспилотники тактического уровня, а опытный пилот может применять дроны как днем, так и ночью.

"Многократный квадрокоптер может работать и в формате ударного FPV. Сравнительно невысокая цена одного дрона позволяет его использовать и в таком варианте. Выполненный в формате для одноразового использования коптер "Черной вдовы" берет на борт усиленный заряд взрывчатки", — пояснили в Министерстве обороны.

Напомним, что украинским защитникам удалось выследить и сбить вражеский разведывательный дрон "Орлан-10" на высоте более 3 с половиной километров.

Следует отметить, что "Орлан-10" представляет большую угрозу. Беспилотник способен преодолеть расстояние в 600 км, подняться на 5 км, радиус действия дрона — 120 км. Выявляет цели и корректирует огонь, перехватывает радиопереговоры, блокирует мобильную связь, "ломает" сигнал GPS, сбрасывает боеприпасы с малой высоты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жители Тернопольской области похитили из почтовых отправлений беспилотников общей стоимостью почти 6 млн грн. Злоумышленники перепродавали квадрокоптеры в интернете. Как удалось совершить противоправные действия и какое наказание грозит злоумышленниками, можно узнать подробнее по ссылке.




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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2024/09/11/chorna-vdova-novijdron-bomber-ukrainskogo-virobnicztva-kodifikuvali-dlya-potreb-zsu/
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