Новые заявления Кремля: действительно ли Путин отказался от максимальной цели войны

Периодически Кремль делает заявления, что готов к переговорам с Украиной и Западом, что готов обсуждать разного рода вопросы о прекращении войны, но на самом деле все это лишь ширма, потому как за информационным фоном скрываются истинные намерения российского диктатора, который по-прежнему хочет оккупировать всю территорию Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: GETTY IMAGES

Аналитики Институт изучения войны считают, что Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине, несмотря на то, что представитель Кремля Дмитрий Песков впервые признал, что нынешняя территориальная цель Москвы заключается в полном захвате четырех частично оккупированных украинских областей.

Ссылка Путина на российскую имперскую историю 7 декабря и его недавние комментарии о роли России как единственной "гарантии украинского суверенитета" являются дополнительными показателями того, что Кремль создает условия для затяжной войны, направленной на ликвидацию украинского суверенитета.

Путин, возможно, пытается взять под контроль сообщество военных блогеров, подрывая доверие к нему и поощряя к самоцензуре.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что боевые действия в Украине могут активизироваться этой зимой, несмотря на недавнее снижение темпов боевых действий с осени, частично подтвердив оценки и прогнозы института.

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