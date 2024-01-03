logo

BTC/USD

43220.57

ETH/USD

2239.09

LTC/USD

65.85

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новые удары по Украине: в ВСУ предупредили об угрозе и назвали цель
commentss НОВОСТИ Все новости

Новые удары по Украине: в ВСУ предупредили об угрозе и назвали цель

По словам Гуменюк, ракетно-дроновые удары по критической инфраструктуре Украины могут возобновиться в ближайшие дни.

3 января 2024, 21:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Уже на днях в Украину придет стремительное похолодание и мороз до -10 градусов. Эта ситуация с погодой может быть использована агрессором, чтобы нанести удары по объектам энергетической инфраструктуры страны. Об этом во время эфира на Днепре TV сказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Новые удары по Украине: в ВСУ предупредили об угрозе и назвали цель

РФ может снова начать обстреливать энергетическую инфраструктуру (фото из открытых источников)

"Враг не остановится. Стоит осознавать, что опасность не миновала. По всей вероятности, нужно будет оперативно реагировать на сигналы тревоги и иметь при себе необходимые вещи. Нужно понимать, что после массированных ударов могут быть последствия подобные происходившим вчера в Киеве и Киевской области, когда исчезало электропитание, водоснабжение и отопление", — высказалась спикер Сил обороны юга Украины.

Как утверждает Гуменюк, аналитические данные свидетельствуют о том, что в ближайшее время прогнозируется существенное понижение температуры воздуха в большинстве регионов Украины.

"Это вполне вероятный период, когда враг захочет давить энергетически и атаки на энергетические объекты абсолютно не исключены", — предупреждает военная.

Еще Наталья Гуменюк добавляет, что в РФ не прекращается производство и поставка боеприпасов, а также агрессор владеет накопленными ракетами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль формирует новый ПВК для войны с Украиной . Провластная партия "Единая Россия" обзавелась собственной частной армией — так называемой ПВК "Эспаньола", используемой для войны против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Ранее соответствующее террористическое формирование входило в структуру так называемого батальона "Восток" как добровольческого подразделения российских футбольных хулиганов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

3 января 2024, 22:12

Ще анонси! Треба развести США на гроші. А як краще це зробити, як не підставивши Україну під ракети? "Подивіться, що вони роблять, а ми від вас грошей ніяк не дочекаємось. Он скільки розкоші нам фури привезли." Тільки і роблять, що жеруть. Вся Європа мобілізується. В усіх країнах, в часи небезпеки, завжди з'являлись ті, хто міг підняти і вести за собою на спротив. А в нас тільки в інформаційному просторі з'являється кілька проплачених зелених чоловічків, які докоряють смердам, що ті не стають м'ясом. Тому і програли.


Новости

Все новости