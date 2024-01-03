Новые удары по Украине: в ВСУ предупредили об угрозе и назвали цель

Уже на днях в Украину придет стремительное похолодание и мороз до -10 градусов. Эта ситуация с погодой может быть использована агрессором, чтобы нанести удары по объектам энергетической инфраструктуры страны. Об этом во время эфира на Днепре TV сказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

РФ может снова начать обстреливать энергетическую инфраструктуру (фото из открытых источников)

"Враг не остановится. Стоит осознавать, что опасность не миновала. По всей вероятности, нужно будет оперативно реагировать на сигналы тревоги и иметь при себе необходимые вещи. Нужно понимать, что после массированных ударов могут быть последствия подобные происходившим вчера в Киеве и Киевской области, когда исчезало электропитание, водоснабжение и отопление", — высказалась спикер Сил обороны юга Украины.

Как утверждает Гуменюк, аналитические данные свидетельствуют о том, что в ближайшее время прогнозируется существенное понижение температуры воздуха в большинстве регионов Украины.

"Это вполне вероятный период, когда враг захочет давить энергетически и атаки на энергетические объекты абсолютно не исключены", — предупреждает военная.

Еще Наталья Гуменюк добавляет, что в РФ не прекращается производство и поставка боеприпасов, а также агрессор владеет накопленными ракетами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль формирует новый ПВК для войны с Украиной . Провластная партия "Единая Россия" обзавелась собственной частной армией — так называемой ПВК "Эспаньола", используемой для войны против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Ранее соответствующее террористическое формирование входило в структуру так называемого батальона "Восток" как добровольческого подразделения российских футбольных хулиганов.