Новые удары окупантов: в ВСУ рассказали о целях, чем и когда планирует бить Россия

Россия массово бьет по Украине дронами "Шахед". О тактике российских оккупантов в нашей стране рассказала глава Координационного объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Эспрессо .

Россия массово бьет по Украине дронами "Шахед" (фото из открытых источников)

Только на юге Украины за сентябрь ВСУ сбили около 300 российских дронов "Шахед", рассказала Наталья Гуменюк.

Она также рассказала, что очень часто эти атаки сочетаются с ракетными. Сейчас украинские защитники сбивают 70-80% целей, что заставляет российских оккупантов корректировать свою тактику.

"Вполне вероятно, что в течение таких атак также происходит подбор тактики будущих ударов. Очевидно, что враг анализирует, как результативность нашего противодействия. То есть силы ПВО на данном этапе демонстрируют 70-80% попаданий, поэтому противник будет выискивать новую тактику" , – резюмировала Гуменюк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия бросила на фронт новые резервы . Вновь созданная резервная 25-я общевойсковая армия РФ, которую российское командование уже бросило на фронт, испытывает проблемы с техникой и личным составом. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, эта армия состоит из 12 тысяч военнослужащих вооруженных сил оккупационной армии РФ. Она – новосформированная, собиралась в течение последнего года с разного контингента. В ее составе, мобилизованные, бывшие представители разбитых подразделений, уже ранее потерпевших мощное поражение на войне в Украине.

По его словам, эта армия уже развернута вдоль линии столкновения на Лимано-Купянском направлении.