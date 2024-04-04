Новые имена в списке врагов государства: Минкульт расширяет перечень пропагандистов

Минкульт обновил "черный список". К уже существующему перечню вчера добавили еще режиссера и продюсера Виктора Бабака, а также актера театра и кино Кирилла Кузнецова с РФ. Оба сторонники Путина и российских оккупантов.

Украина вносит актеров Бабака и Кузнецова в список угроз национальной безопасности

Виктор Бабак, широко известный своими работами в российском кинематографе, попал под внимание украинских властей из-за своей активности в социальных сетях. Он систематически публиковал пропагандистские материалы и публично рассказывал о своей антиукраинской позиции. Кроме того, Бабак принял участие в концерте, посвященном Дню народного единства РФ в 2022 году, который был оценен как часть пропагандистской кампании.





Кирилл Кузнецов, который до полномасштабного вторжения активно снимался в украинских фильмах, также принимал участие в пропагандистах мероприятиях. Кроме того, известно, что он задействован в фильме "20/23", который снимается в оккупированном Россией Мариуполе.

В результате, Бабак и Кузнецов были официально включены в список лиц, создающих угрозу для Украины. Теперь в этом списке насчитывается 216 человек.

Ранее “Комментарии” писали, что бывшая украинская певица Таисия Повалий недавно цинично заявила, сообщив, кем себя все-таки себя называет. Оказалось, что эта поклонница Путина, родившаяся в Киевской области, теперь стала пропагандисткой его преступной политики, называет себя "русской украинкой". Она также отмечает, что определяет свою миссию — объединить два государства, потому что в Украине и России "одна культура".

Также стало известно, что несмотря агрессию РФ, певица Ани Лорак не только осталась в России, но и, согласно последним сообщениям российских СМИ, подала заявление на получение гражданства этой страны