Новые доказательства об убийстве украинского пленника указывают на причастность "Вагнера"

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Slava Kot
Основатель правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что за убийством украинского военнопленного, обезглавленного российскими военными, предположительно стоят наемники из группы "Вагнера". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube-канал "Ходорковский LIVE".
Наемник группы "Вагнер". Фото: DADO RUVIC/REUTERS
Российский правозащитник Владимир Осечкин сказал в эфире, что его организация связалась с бывшим командиром одного из отрядов группы "Вагнера" и отправили видео с казнью украинского пленника. Эксвагнеровцем оказался находящийся в депортационной тюрьме в Швеции Андрей Медведев.
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Владимир Осечкин также заявил, что предоставит вознаграждение в размере трех тысяч евро за информацию, которая поможет узнать убийцу и его сообщника, снимавшего это на камеру. Правозащитник упомянул о других подобных преступлениях наемниками "Вагнера", которые совершались в Сирии, в том числе убийство пленника кувалдой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Пригожин ответил или стоит "Вагнер" за казнью украинского военного, которому отрезали голову.
Также "Комментарии" писали о реакции России на видео с казнью украинского военного. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что видео ужасно, однако добавил о необходимости проверки видео на правдивость, ведь, по его мнению, это может быть фейком против России.
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