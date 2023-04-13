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Новые доказательства об убийстве украинского пленника указывают на причастность "Вагнера"

Правозащитник Владимир Осечкин утверждает о причастности группы Вагнера к убийству украинского пленника

сегодня, 11:00
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Автор:

Slava Kot

Основатель правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что за убийством украинского военнопленного, обезглавленного российскими военными, предположительно стоят наемники из группы "Вагнера". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube-канал "Ходорковский LIVE".

Новые доказательства об убийстве украинского пленника указывают на причастность "Вагнера"

Наемник группы "Вагнер". Фото: DADO RUVIC/REUTERS

Российский правозащитник Владимир Осечкин сказал в эфире, что его организация связалась с бывшим командиром одного из отрядов группы "Вагнера" и отправили видео с казнью украинского пленника. Эксвагнеровцем оказался находящийся в депортационной тюрьме в Швеции Андрей Медведев.


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"Он его посмотрел несколько раз. И он однозначно узнает там своих коллег — бойцов ЧВК "Вагнера" по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рациям, и по другим моментам", — сообщил Осечкин.

Владимир Осечкин также заявил, что предоставит вознаграждение в размере трех тысяч евро за информацию, которая поможет узнать убийцу и его сообщника, снимавшего это на камеру. Правозащитник упомянул о других подобных преступлениях наемниками "Вагнера", которые совершались в Сирии, в том числе убийство пленника кувалдой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Пригожин ответил или стоит "Вагнер" за казнью украинского военного, которому отрезали голову.

Также "Комментарии" писали о реакции России на видео с казнью украинского военного. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что видео ужасно, однако добавил о необходимости проверки видео на правдивость, ведь, по его мнению, это может быть фейком против России.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N43tZ79lxiU&ab_channel=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9LIVE
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