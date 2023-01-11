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Новую авиабазу в Бердянске обустраивает армия РФ

Оккупанты не только готовят новую авиабазу, но и уже разместили там 17 вертолетов

11 января 2023, 23:33
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Автор:

Моесеенко Валентина

Новая вражеская авиабаза в Бердянске на Запорожье намерена изменить их базу в Чаплинке, в которую ВСУ уже могут доставать системами HIMARS. Об этом сообщил OSINT-расследователь Бенджамин Питтет, опубликовавший соответствующий спутниковый снимок, пишут "Комментарии".

Новую авиабазу в Бердянске обустраивает армия РФ

В Запорожье российская армия организовала новую авиабазу Фото: Planet Labs

Россияне обустраивают новую авиабазу в аэропорту оккупированного города и уже активно располагают там военные вертолеты.

На территории, как видно из снимка, уже расположены по меньшей мере 17 вертолетов армии РО и различные фортификационные сооружения. В частности, рашисты там роют траншеи, устанавливают маскировочные брезенты и тяжелой техникой строят для авиации укрытие.

Расследователь предполагает, что россияне там тоже сейчас строят трубопровод, который мог бы поставлять топливо для их вертолетов в будущем. По замыслу кафиров, созданная в Бердянске новая авиабаза должна сменить базу в Чаплинке на Херсонщине, чтобы уберечь свою боевую авиацию от HIMARS.

"Находясь на расстоянии более 85 км от линии фронта, город Бердянск расположен вне зоны досягаемости украинских систем HIMARS. Это вместе с другими факторами, такими как близость к Азовскому морю, делает его идеальным местом для новой большой военной базы", – говорится в материале расследователя.

Как писали "Комментарии", для Вооруженных сил Украины (ВСУ) приоритетными для наступательных операций Запорожская и Луганская области. Одно из этих направлений будет выбрано основным, второе — запасным.

На портале "Комментарии" говорилось и о том, примерно такое же мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, Запорожская область является вероятным первым направлением наступления Вооруженных сил Украины.



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