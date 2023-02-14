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Новое вторжение войск Путина с севера: реально ли оно сейчас

Сейчас враг может когда-нибудь пойти на провокации, чтобы отвлечь наши Силы обороны

сегодня, 19:24
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Автор:

Лиля Воробьева

По информации пресс-секретаря Государственной пограничной службы Андрея Демченко, сейчас вблизи украинской границы в Беларуси и России не наблюдается скопления вражеского войска, что может решиться на повторное вторжение на территорию нашей страны со стороны северной границы.

Новое вторжение войск Путина с севера: реально ли оно сейчас

В ГПСУ прокомментировали ситуацию на северной границе (фото ГПСУ)

"По информации подразделений разведок, напротив нашей границы на территории РФ нет скопления сил, которое может совершить повторное вторжение на территорию Украины. Такая же ситуация и по белорусскому участку. На территории Беларуси достаточных сил, чтобы совершить вторжение на территорию Украины также нет", – рассказал спикер ГПСУ, принимавший участие в эфире на телеканале " Эспрессо ".


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При этом Андрей Демченко сказал, что сейчас нельзя недооценивать угрозы агрессора. Имея сейчас скопление незначительных сил, враг может  в это время пойти на провокации, чтобы отвлечь наши Силы обороны на другие рубежи, чтобы нанести удар на приоритетных для него плацдармах фронта.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Российские военные готовятся к наступлению ВСУ на Бердянск.


Российские оккупационные войска готовятся к наступлению ВСУ на временно оккупированных территориях в Запорожской области и опрокидывают туда так называемые "зубы драконы" — железобетонные конструкции, используемые армией РФ для укрепления линии обороны. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко у себя в Telegram. Петр Андрющенко рассказал, что оборонные конструкции захватчики перевозят через город в сторону Бердянска. Передислокацию "зубов дракона" заметили местные жители Мариуполя.



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Источник: https://espreso.tv/sil-okupantiv-na-pivnichnikh-kordonakh-ukraini-dlya-novogo-vtorgnennya-nedostatno-rechnik-dpsu
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