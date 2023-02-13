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Новое оружие ВСУ: у российских танков не было шансов

OSINT-исследователи сообщают, что украинские военные, вероятно, начали использовать новое оружие на фронте, которое удачно уничтожает технику оккупантов - артиллерийские снаряды RAAM.

сегодня, 13:49
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Автор:

Slava Kot

В последние недели Генштаб ВСУ публикует значительные потери танков российских войск, так же и в сети увеличилось количество фотографий уничтоженной вражеской техники. Возможно, это связано с тем, что Украина получила новое военное оборудование от союзников — артиллерийские снаряды RAAM. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на OSINT-исследователей.

Новое оружие ВСУ: у российских танков не было шансов

Пушка М777, из которой можно вести огонь снарядами RAAM. Фото из открытых источников

OSINT – это разведка на основе открытых источников, включая видео, фотоматериалы, которые доступны в сети. 12 февраля генштаб ВСУ обнародовал сведения, в которых сообщалось, что за один день украинские военные уничтожили 13 танков российских сил, а за день до того. OSINT-исследователи также начали наблюдать рост обнародованных материалов с уничтоженной техникой РФ.


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Таким образом, военные аналитики предполагают, что Украина начала использовать новое оружие на фронте, а именно артиллерийские снаряды RAAM (Remote Anti-Armor Mine System) для 155-мм пушек, которые сбрасывают противотанковые мины с воздуха. Фото с этими снарядами с линии фронта появилось в сети.

RAAM включает два типа артиллерийских снарядов, каждый из которых содержит по девять противотанковых мин, которые самоликвидируются до 24 часов. Ракетами можно стрелять на расстояние от 4 до 17,6 км, что позволяет создавать минные поля с большого безопасного расстояния. Для этого можно использовать пушку М777, уже имеющуюся в ВСУ. Пентагон объявил, что предоставит Украине артиллерийские снаряды RAAM 8 сентября 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ уничтожили "непобедимый" российский БМПТ с громким названием "Терминатор".

Также "Комментарии" писали о британской разведке, которая отметила, что таких больших потерь РФ не было с первых недель войны.



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Источник: https://twitter.com/Osinttechnical/status/1624477685060624385
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