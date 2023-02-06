Новое наступление России в ближайшие 10 дней: в FT узнали подробности

Ближайшие 10 дней будут очень непростыми для Украины, потому как Кремль готовится отдать приказ российским войскам начать новое масштабное наступление на территорию Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет британское издание "Financial Times", со ссылкой на неназванного советника ВСУ

Наступление России. Фото: GETTY IMAGES

Издание обращает внимание, что Киев получил "очень надежные данные разведки" о намерении РФ начать новое наступление. Целью российского наступления издание называет оккупацию всего Донбасса. Сообщается, что наступление российской армии может начаться в районах городов Кременная и Лиман, где враг уже несколько недель концентрирует большие силы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Кроме того, FT отмечает, что Кремль наращивает свои войска на юге Донецкой области, перебрасывая дополнительные силы в населенные пункты вокруг Мариуполя.

Издание пишет, что агрессор намерен начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение.

Анонимный советник ВСУ также сообщил FT, что наступление россиян, вероятно, возглавят элитные подразделения, которые знают, как действовать профессионально и быстро.

"Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили воздушно-десантные и морские подразделения. Это не водители автобусов и школьные учителя", – рассказал он.

Отметим, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны ожидают возможных наступлений со стороны России к символической дате 24 февраля, однако призвал доверять исключительно официальной информации.

Читайте также на портале "Комментарии" — напряжение между США и КНР снова растет – к чему привел инцидент со шпионским воздушным шаром.



