Новое наступление России на Харьков: в ВСУ объяснили ситуацию

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Slava Kot
Спикер Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что для повторного наступления на Харьков Россия должна собрать большие ресурсы, которые пока отсутствуют в российской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Фитьо в эфире телемарафона.
Российские танки. Фото из открытых источников
Владимир Фитьо отреагировал на информацию, что российские силы могут готовить новое наступление на востоке Украины, в частности, на Харьков и объяснил, почему Россия не сможет его провести.
Спикер Командования Сухопутных войск ВСУ добавил, что российские силы, находящиеся в северной части купянского направления, находятся под постоянным контролем ВСУ, которые наблюдают за перемещением и численностью российских группировок.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что коллаборантка, у которой был украинский паспорт, а теперь работает на РФ, назвала украинские области, которые хочет оккупировать Россия. По ее словам, полномасштабное вторжение РФ это "только начало", а Кремль имеет цель захватить другие украинские земли.
Также "Комментарии" писали, что в Белом доме отреагировали на информацию о новом наступлении россиян. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что США не видит на фронте большого движения или прогресса, поэтому "никакого толчка со стороны россиян" пока не происходит.
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