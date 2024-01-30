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Новое наступление России на Харьков: в ВСУ объяснили ситуацию

В ВСУ заявили, что у российской армии нет достаточного количества ресурсов для нового наступления на Харьков, а ситуация со стороны Украины является контролируемой.

30 января 2024, 17:47
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что для повторного наступления на Харьков Россия должна собрать большие ресурсы, которые пока отсутствуют в российской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Фитьо в эфире телемарафона.

Новое наступление России на Харьков: в ВСУ объяснили ситуацию

Российские танки. Фото из открытых источников

Владимир Фитьо отреагировал на информацию, что российские силы могут готовить новое наступление на востоке Украины, в частности, на Харьков и объяснил, почему Россия не сможет его провести.

"Могу успокоить харьковчан. Для того чтобы пойти еще раз на Харьков, необходимо провести ряд мероприятий, которые сейчас, в это время войны онлайн, провести незаметно для нас, нашей разведки практически невозможно. Поэтому, чтобы пойти на Харьков, им нужно собрать очень большие силы, которых у них нет", — сказал Владимир Фитьо.

Спикер Командования Сухопутных войск ВСУ добавил, что российские силы, находящиеся в северной части купянского направления, находятся под постоянным контролем ВСУ, которые наблюдают за перемещением и численностью российских группировок.

"Соответственно, пока угрозы для Харькова с севера — нет", — сказал Фитьо и пояснил, что поводы для волнения отсутствуют.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что коллаборантка, у которой был украинский паспорт, а теперь работает на РФ, назвала украинские области, которые хочет оккупировать Россия. По ее словам, полномасштабное вторжение РФ это "только начало", а Кремль имеет цель захватить другие украинские земли.

Также "Комментарии" писали, что в Белом доме отреагировали на информацию о новом наступлении россиян. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что США не видит на фронте большого движения или прогресса, поэтому "никакого толчка со стороны россиян" пока не происходит.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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