Новое наступление РФ на Киев: что об этом думают в ВСУ

Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин назвал вероятным новое наступление российских оккупантов на столицу Украины. Об этом Жорин написал на своей странице в Telegram, передает портал "Комментарии".

Россияне могут готовить повторное наступление на Киев. Фото из открытых источников

"Снова начали писать о вероятности наступления россиян на Киев. Главное не воспринимайте это так, как перед началом полномасштабной войны – будто этого не произойдет. Может случиться. И с достаточно высокой вероятностью", – заявил Максим Жорин.

Майор ВСУ призвал украинских граждан сделать выводы из событий февраля 2022 года и начать готовиться и тренироваться, чтобы новое наступление захватчиков на столицу не стало неожиданностью, к которой украинцы могут оказаться не готовы.

"Уверен, если второе наступление на столицу будет, то его масштабы будут гораздо больше", – добавил Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины смогут совершить новое большое контрнаступление на юге, в направлении Мелитополя не ранее, чем через два года. Американские и европейские официальные лица предположили, что в 2024 году значительную победу на поле боя не одержат ни Украина, ни Россия. Украинская и российская армии слишком истощены из-за значительных потерь техники и военных, чтобы быть способны осуществить значительные сдвиги в 2024 году.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

