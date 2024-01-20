Новое наступление РФ на Киев: что об этом думают в ВСУ

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Марьян Ощановский
Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин назвал вероятным новое наступление российских оккупантов на столицу Украины. Об этом Жорин написал на своей странице в Telegram, передает портал "Комментарии".
Россияне могут готовить повторное наступление на Киев. Фото из открытых источников
Майор ВСУ призвал украинских граждан сделать выводы из событий февраля 2022 года и начать готовиться и тренироваться, чтобы новое наступление захватчиков на столицу не стало неожиданностью, к которой украинцы могут оказаться не готовы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины смогут совершить новое большое контрнаступление на юге, в направлении Мелитополя не ранее, чем через два года. Американские и европейские официальные лица предположили, что в 2024 году значительную победу на поле боя не одержат ни Украина, ни Россия. Украинская и российская армии слишком истощены из-за значительных потерь техники и военных, чтобы быть способны осуществить значительные сдвиги в 2024 году.
"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.
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Ігор
сегодня, 19:51
Наступу на Київ не буде - там все домовлено. Просто корумповані юдейці і тилові щури, ціну собі набивають. Ніхто не хоче йти на передову, от і вигадують собі легенду. Ніби вони саме тут потрібні і роблять дуже важливу справу. Якщо, не дай Бог юдейців, їх на передову відправлять, то тут - все пропало: три позашляховика три квартири три пляшки вина марочного три золотих унітази і три золотих батони три коштовних прикраси ... Всі бізнес-представництва спокійно працюють. Та і криваві карлики діють синхронно, як у плаванні, а вони мовчать.