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Новое наступление оккупантов может быть отложено: в ГУР назвали причину

В ГУР считают, что Россия не имеет ресурсов для широкомасштабного наступления в ближайшее время

сегодня, 14:22
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Автор:

Кравцев Сергей

На сегодняшний день страна-агрессор очень хочет начать масштабное наступление на Украину, но имеет возможности этого сделать, потому как России катастрофически не хватает ресурсов. До годовщины полномасштабного вторжения 24 февраля россияне не успеют все подготовить, как бы им этого не хотелось. Как передает издание "Комментарии", такую уверенность в интервью Kyiv Post представитель Главного управления разведки Андрей Черняк.

Новое наступление оккупантов может быть отложено: в ГУР назвали причину

Российские военные. Фото: из открытых источников

В украинской разведке знают, что Россия намерена активизировать свои штурмовые атаки на Донбассе в течение ближайших пары недель. То, что сейчас происходит на востоке Украины – это попытка страны-агрессора "найти слабые места в нашей обороне".


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"Однако, по нашей информации, российское командование не имеет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий", – заявил Андрей Черняк.

По его словам, всё силы Россия бросает на то, чтобы добиться хотя бы тактического успеха на Донбассе. На самом деле это очень проблематично, потому что у России есть целый спектр проблем от нехватки высокоточного оружия до профессиональных офицерских кадров. Что касается проблем с высокоточным оружием, то россияне использовали более 80% запасов высокоточных ракет. Сейчас Кремль пытается перезапустить производство, но пока это не удаётся.

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