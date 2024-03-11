Новое наступление на Киев с Беларуси: о чем ЦПД предупредил украинцев

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Кравцев Сергей
На фоне начавшихся 11 марта военных учений в Беларуси в сети могут появиться очередные фейки о начале наступления оккупантов на Киев. Однако пока угрозы вторжения в Украину со стороны Беларуси нет, поскольку у России нет там достаточно сил. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации.
Российские войска. Фото: из открытых источников
По его словам, проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси проходят на регулярной основе. Эти учения российская пропаганда пытается использовать для устрашения украинцев и попыток посеять панику в нашей стране.
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Ігор
сегодня, 18:15
Ні наступу ні ракет на Київ не буде. Там все домовлено. Київ це найбільш безпечне місце взагалі в світі. Як і центри прийняття рішень.