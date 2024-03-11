Новое наступление на Киев с Беларуси: о чем ЦПД предупредил украинцев

На фоне начавшихся 11 марта военных учений в Беларуси в сети могут появиться очередные фейки о начале наступления оккупантов на Киев. Однако пока угрозы вторжения в Украину со стороны Беларуси нет, поскольку у России нет там достаточно сил. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Масштабные военные учения", которые сегодня стартовали в Беларуси, могут сопровождаться многочисленными фейками в украинском инфопространстве о начале нового наступления на Киев", — отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

По его словам, проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси проходят на регулярной основе. Эти учения российская пропаганда пытается использовать для устрашения украинцев и попыток посеять панику в нашей стране.

"Никаких резервов или достаточного присутствия российских войск для планирования вторжения в них пока нет", — подчеркнул Коваленко.

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