Новое летнее наступление РФ: Москва хочет конкретный город Украины

В вероятном летнем наступлении РФ революции не произойдет. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, Москва хочет захватить конкретный украинский город. А ведь РФ вокруг него рассредоточила усилия уже сейчас. Вероятно, в период конца мая – начала июня, она продолжит наступать на тех же направлениях, пишет Radio NV .

Летнее наступление России (фото из открытых источников)

"Речь скорее о тех направлениях, которые уже есть", — сказал Попович.

Он заявил, что больше всего беспокоит оперативные направления Времен Яр: Россия уже давит на ВСУ, чтобы взять город. Если ситуация будет развиваться по худшему сценарию, то враг сможет приблизиться в сторону Константиновки, Славянска, Краматорска, Дружковки.

"Это последняя большая агломерация Донецкой области, которая находится под контролем Украины", – объяснил значение Временного Яра Попович.

Но в то же время, несмотря на большие силы, привлекшие РФ у Временного Яра, для продвижения и полной оккупации Донецкой области ей нужно еще больше сил.

По его мнению, при текущих темпах агрессора Времен Яр точно выстоит еще несколько месяцев.

"И несколько лет они такими темпами будут продвигаться в Славянск, Краматорск... Им нужны какие-то решительные действия, которые помогли бы продвинуться быстро", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, смогут ли россияне прорвать фронт и дойти до Киева . Военный аналитик из Дании Андерс Нильсен проанализировал возможности летнего наступления россиян и объяснил, почему вероятность, что армия РФ дойдет до Киева крайне мала. По словам военного эксперта россияне не имеют войск и техники для быстрого наступления, а Украина готовится к защите.

Андрес Нильсен вспомнил интервью Зеленского, в котором президент заявил, что если Конгресс США не примет пакет помощи и не направит больше боеприпасов, Украина будет вынуждена отступать. Некоторые аналитики говорят о риске драматического обвала фронта и возможности для России начать новое летнее наступление на Киев. Однако, по словам Нильсена, это ошибочная картина.

