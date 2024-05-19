Новое контрнаступление ВСУ: готовятся ли к нему в Украине

Украинская армия будет готова к контрнаступлению не раньше осени, утверждает украинский военный, майор Вооруженных сил Украины, ветеран Алексей Гетьман.

Новое контрнаступление ВСУ (фото из открытых источников)

Участвуя в чате на Главреде , он сказал, что если удастся удерживать это наступление россиян, которое только будет усиливаться в ближайшие несколько недель, украинского контрнаступления возможно будет ожидать осенью.

"Это более или менее оптимистичный сценарий", — отмечает военный.

Многое должно сложиться для этой цели, добавляет эксперт, — и люди, и оружие, и определенные трудности в РФ, в частности, с оружием, и обстрелы российских НПЗ, уничтожение выпускающих оружие российских заводов.

"Многие факторы должны сложиться в единую картинку, и тогда у нас появится возможность для наступательных действий. Но благодаря Taurus или F-16 этого не произойдет – все это может помочь. Но F-16 или даже F-35 сами по себе ничего не решат. Все решает пехота, ведущая наступление", — сказал эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ пойдут в новое контрнаступление . Появились примерные сроки. Отправка Украине нового пакета военной помощи позволит украинским военным планировать контрнаступательные действия, сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Стабильная западная помощь позволит в будущем спланировать наступательную операцию либо к концу 2024 года, либо к началу 2025 года, хотя теперь непросто оговорить конкретные сроки, отметил он, комментируя ситуацию.

Тимочко говорит, что в Украине есть определенные бригады, ожидающие западное оружие, но Силы обороны постепенно уничтожают вражеские системы противовоздушной обороны. Еще один козырь – наличие в ВСУ истребителей F-16.

