Новая украинская ракета прошла успешное боевое применение: куда может достать

Ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение. Это секретный проект, над которым работает Украина уже несколько лет. Об этом у себя в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Дальнобойная ракета "Длинный Нептун". Фото из открытых источников

"Длинный Нептун" прошел испытания и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция — тысяча километров", — рассказал глава государства.

Президент поблагодарил украинских разработчиков, производителей и военных.

"Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности", — констатировал украинский лидер.

Отметим, также президент отреагировал на информацию о якобы окружении украинских войск в Курской области, чего, по словам главы государства, нет. Ситуацию на Покровском направлении стабилизировали.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте. Глава государства заявил, что ситуация на Покровском направлении стабилизирована.

"Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам в Курской области было оттянуто значительное количество российских сил с других направлений", — отметил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — в условиях полномасштабной войны с Россией Украина активно развивает собственный военно-промышленный комплекс. Одним из достижений стала разработка новой ракеты-дрона "Пекло".