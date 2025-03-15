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Новая украинская ракета прошла успешное боевое применение: куда может достать

Украина испытала ракету "Длинный Нептун", есть удар на расстоянии 1000 км

сегодня, 14:28
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Кравцев Сергей

Ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение. Это секретный проект, над которым работает Украина уже несколько лет. Об этом у себя в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Новая украинская ракета прошла успешное боевое применение: куда может достать

Дальнобойная ракета "Длинный Нептун". Фото из открытых источников

"Длинный Нептун" прошел испытания и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция — тысяча километров", — рассказал глава государства.

Президент поблагодарил украинских разработчиков, производителей и военных.                                                             

"Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности", — констатировал украинский лидер.

Отметим, также президент отреагировал на информацию о якобы окружении украинских войск в Курской области, чего, по словам главы государства, нет. Ситуацию на Покровском направлении стабилизировали.                                                                            

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте. Глава государства заявил, что ситуация на Покровском направлении стабилизирована. 

"Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам в Курской области было оттянуто значительное количество российских сил с других направлений", — отметил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — в условиях полномасштабной войны с Россией Украина активно развивает собственный военно-промышленный комплекс. Одним из достижений стала разработка новой ракеты-дрона "Пекло".



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