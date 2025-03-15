Новая украинская ракета прошла успешное боевое применение: куда может достать

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Кравцев Сергей
Ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение. Это секретный проект, над которым работает Украина уже несколько лет. Об этом у себя в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Дальнобойная ракета "Длинный Нептун". Фото из открытых источников
Президент поблагодарил украинских разработчиков, производителей и военных.
Отметим, также президент отреагировал на информацию о якобы окружении украинских войск в Курской области, чего, по словам главы государства, нет. Ситуацию на Покровском направлении стабилизировали.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте. Глава государства заявил, что ситуация на Покровском направлении стабилизирована.
Читайте также на портале "Комментарии" — в условиях полномасштабной войны с Россией Украина активно развивает собственный военно-промышленный комплекс. Одним из достижений стала разработка новой ракеты-дрона "Пекло".
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