Действительно ли россияне в панике строят защитные сооружения: при чем здесь ракета-дрон "Пекло"

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Кравцев Сергей
В условиях полномасштабной войны с Россией Украина активно развивает собственный военно-промышленный комплекс. Одним из достижений стала разработка новой ракеты-дрона "Пекло".
Ракета-дрон "Пекло". Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире канала "Эспрессо" отметил, что украинская оборонная промышленность представила образец ракетного вооружения, производство которого можно масштабировать.
Как сообщил специалист, боевая часть ракеты-дрона "Пекло" не слишком велика и по опосредованным данным, вес ее боевой части может составлять до 40 кг.
Эксперт считает, что одной такой ракеты хватит, чтобы превратить в груду сгоревшего металлолома один из современных самолетов российской армии, который может находиться на этом расстоянии.
По его мнению, возможно, именно поэтому россияне в спешке начали строить защитные сооружения на территории своих аэродромов, чтобы обезопасить свои самолеты и другую ценную технику и вооружение от влияния наших ракет.
Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV отметил, что специалисты считают новую украинскую разработку "Пекло" крылатой ракетой, а не дрон-ракетой.
Эксперт отметил, что такие гибридные названия как "ракета-дрон", очень часто появляются из-за марктологов.
По словам Крамарова, что классически любая ракета нуждается в пусковом шасси, а у "Пекло" система запуска, характерная для дронов, то есть могут запускаться с земли, с любой ровной поверхности.
По его словам, такая система запуска увеличивает вариативность ракеты, возможности способов, методов ее запуска и мест, потому что не нужно пусковую установку куда-то подгонять.
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