Действительно ли россияне в панике строят защитные сооружения: при чем здесь ракета-дрон "Пекло"

В условиях полномасштабной войны с Россией Украина активно развивает собственный военно-промышленный комплекс. Одним из достижений стала разработка новой ракеты-дрона "Пекло".

Ракета-дрон "Пекло". Фото: из открытых источников

Россияне спешно начали строить защитные сооружения на территории своих аэродромов

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире канала "Эспрессо" отметил, что украинская оборонная промышленность представила образец ракетного вооружения, производство которого можно масштабировать.

Как сообщил специалист, боевая часть ракеты-дрона "Пекло" не слишком велика и по опосредованным данным, вес ее боевой части может составлять до 40 кг.

"Однако скорость 700 км/ч и дальность 700 км – это цифры, которые должны ужасать россиян. Если мы сможем масштабировать ее изготовление, эта относительно небольшая по размерам ракета-дрон, примерно 2 метра в длину, может создать настоящий ад для российских сил и средств ", – заявил аналитик.

Эксперт считает, что одной такой ракеты хватит, чтобы превратить в груду сгоревшего металлолома один из современных самолетов российской армии, который может находиться на этом расстоянии.

По его мнению, возможно, именно поэтому россияне в спешке начали строить защитные сооружения на территории своих аэродромов, чтобы обезопасить свои самолеты и другую ценную технику и вооружение от влияния наших ракет.

"Это отличная новость. Однако, ключевой задачей остается масштабирование, ведь ракетно-дронные атаки должны быть масштабными. Враг создал за последние 20 лет мощную сеть радиоэлектронной борьбы, а также имеет мощную систему противовоздушной и противоракетной обороны. Единственный действенный вариант против этой системы — масштабированные пуски ракет и дронов. Для этого нам нужны большие объемы производства", — отметил эксперт.

"Пекло" – это украинская крылатая ракета

Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV отметил, что специалисты считают новую украинскую разработку "Пекло" крылатой ракетой, а не дрон-ракетой.

Эксперт отметил, что такие гибридные названия как "ракета-дрон", очень часто появляются из-за марктологов.

По словам Крамарова, что классически любая ракета нуждается в пусковом шасси, а у "Пекло" система запуска, характерная для дронов, то есть могут запускаться с земли, с любой ровной поверхности.

"Условно они могут взлетать как самолет, как дрон, "с колес". Далее же по всем характеристикам это крылатая ракета. Общаясь со специалистами ракет, они все же считают это крылатой ракетой, которая просто имеет нестандартную систему запуска. А не дрон-ракетой. То есть "Пекло" — это украинская крылатая ракета, которая просто не использует пусковое шасси", — отметил Крамаров.

По его словам, такая система запуска увеличивает вариативность ракеты, возможности способов, методов ее запуска и мест, потому что не нужно пусковую установку куда-то подгонять.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли дрон ВСУ получил "Орешники": в РФ прокомментировали взрывы на полигоне.



