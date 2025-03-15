logo

BTC/USD

84375.81

ETH/USD

1936.64

LTC/USD

92.82

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Действительно ли часть ВСУ в окружении на Курщине: Зеленский дал прямой ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли часть ВСУ в окружении на Курщине: Зеленский дал прямой ответ

Президент уверяет, что окружения в Курской области нет, ситуацию под Покровском наши воины стабилизировали

сегодня, 14:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Окружения украинских войск в Курской области нет. Ситуацию на Покровском направлении стабилизировали. Об этом у себя в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Действительно ли часть ВСУ в окружении на Курщине: Зеленский дал прямой ответ

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте. Глава государства заявил, что ситуация на Покровском направлении стабилизирована.

"Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам в Курской области было оттянуто значительное количество российских сил с других направлений", — отметил президент.

По словам Владимира Зеленского, украинские войска продолжают сдерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи в Курской области, окружения ВСУ нет.

Также украинский лидер сообщил о накоплении войск РФ вдоль восточной границы Украины.

"Это свидетельствует о желании нанести удар по нашей Сумской области. Мы это понимаем и будем противодействовать. Хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует Путин, к чему готовится и что именно будет игнорировать", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент считает, что накопление российских сил свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и в дальнейшем.

"Затягивание войны Россией очевидно. Мы готовы предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, в Курской области и вдоль границы", — добавил глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Дональд Трамп верит в бред Владимира Путина о "Курске": чем вскоре начнет хвастаться.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13573
Теги:

Новости

Все новости