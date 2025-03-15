Действительно ли часть ВСУ в окружении на Курщине: Зеленский дал прямой ответ

Окружения украинских войск в Курской области нет. Ситуацию на Покровском направлении стабилизировали. Об этом у себя в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте. Глава государства заявил, что ситуация на Покровском направлении стабилизирована.

"Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам в Курской области было оттянуто значительное количество российских сил с других направлений", — отметил президент.

По словам Владимира Зеленского, украинские войска продолжают сдерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи в Курской области, окружения ВСУ нет.

Также украинский лидер сообщил о накоплении войск РФ вдоль восточной границы Украины.

"Это свидетельствует о желании нанести удар по нашей Сумской области. Мы это понимаем и будем противодействовать. Хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует Путин, к чему готовится и что именно будет игнорировать", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент считает, что накопление российских сил свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и в дальнейшем.

"Затягивание войны Россией очевидно. Мы готовы предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, в Курской области и вдоль границы", — добавил глава государства.

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