Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Окружения украинских войск в Курской области нет. Ситуацию на Покровском направлении стабилизировали. Об этом у себя в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте. Глава государства заявил, что ситуация на Покровском направлении стабилизирована.
По словам Владимира Зеленского, украинские войска продолжают сдерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи в Курской области, окружения ВСУ нет.
Также украинский лидер сообщил о накоплении войск РФ вдоль восточной границы Украины.
Президент считает, что накопление российских сил свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и в дальнейшем.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему Дональд Трамп верит в бред Владимира Путина о "Курске": чем вскоре начнет хвастаться.
Новости