Почему Трамп верит в бред Путина о «Курске»: чем вскоре начнет хвастаться

Президент США Дональд Трамп продолжает делать противоречивые заявления по Украине, как в частности о якобы полном окружении украинских военных в Курской области. А еще американский президент интригует новыми подробностями о мире после 17 марта. Тик происходит, потому что глава Белого дома до сих пор верит Путину больше, чем даже собственной разведке. Об этом пишет у себя в Facebook политический аналитик Александр Кочетков.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Эксперт отмечает, что на днях широкая общественность посоветовалась тому, что Путин попал в цугцванг: соглашается на прекращение огня – плохо, потому что демонстрирует слабость перед Украиной и США. Не соглашается – вызывает раздражение Трампа, который начинает принуждать его к перемирию. А тут еще нефтяные доходы недоимперии упали до минимума за время войны, поэтому любые действия против российского теневого танкерного флота будут очень болезненными. А затем представитель Трампа Виткофф улетел в Москву, чтобы официально сообщить о результатах украино-американских переговоров в Джидде. И многие обратили внимание, что Путин заставил его ждать аудиенции целых восемь часов.

"А почему чемоданный фюрерок мог себе такое позволить? А потому, что ему утерли о фантастических успехах русской армии в Курской области. Как под Сталинградом во время Второй мировой войны. Настолько велики, что он принял участие в заседании своего штаба. И там зомби-начальник Генштаба Герасимов отчитался, что трубопроводные россияне наступают настолько быстро, что в районе Суджи есть даже шанс оцепить многочисленные группировки ВСУ. Конечно, Путин надулся, как лягушка, промариновал Виткоффа в ожидании, а затем в процессе встречи рассказал об "окружении тысяч военнослужащих ВСУ" не как о хотелке, а как о свершившемся факте. Виткофф, естественно, пересказал эту выдумку Трампу. Тот поверил – разве "партнер Володья" может лгать? А проверить у своих разведслужб, обладающих подлинной спутниковой инфой – нет. Поскольку эти разведчики сотрудничали с Байденом, а Маск еще не успел их разогнать и откуда-то набрать новых", – отметил эксперт.

Александр Кочетков подчеркивает, Трамп поверил настолько, что вроде бы передал Путину личную просьбу проявить гуманизм и не убивать украинских бойцов. И тот вроде бы согласился, если они сложат оружие и сдадутся в плен.

Эксперт отмечает, что на самом деле выход ВСУ из Курской области происходит довольно организованно. Конечно, не без проблем, потому что тянули до последнего: пришлось оставить часть техники. Небольшие подразделения действительно могли попасть в окружение, но ни о каких многотысячных котлах речь не идет.

"Однако вполне возможно, что сейчас Трамп станет публично хвастаться, как он спас ВСУ от уничтожения, как он рассказывает о мифических 350 ярдах военной помощи Украине. А еще требовать от Украины каких-либо уступок как ответ на путинский "гуманизм и стремление к миру"...", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — действительно ли тысячи военных ВСУ в Курской области оказались в котле.



