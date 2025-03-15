Почему Трамп верит в бред Путина о «Курске»: чем вскоре начнет хвастаться

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп продолжает делать противоречивые заявления по Украине, как в частности о якобы полном окружении украинских военных в Курской области. А еще американский президент интригует новыми подробностями о мире после 17 марта. Тик происходит, потому что глава Белого дома до сих пор верит Путину больше, чем даже собственной разведке. Об этом пишет у себя в Facebook политический аналитик Александр Кочетков.
Трамп и Путин. Фото из открытых источников
Эксперт отмечает, что на днях широкая общественность посоветовалась тому, что Путин попал в цугцванг: соглашается на прекращение огня – плохо, потому что демонстрирует слабость перед Украиной и США. Не соглашается – вызывает раздражение Трампа, который начинает принуждать его к перемирию. А тут еще нефтяные доходы недоимперии упали до минимума за время войны, поэтому любые действия против российского теневого танкерного флота будут очень болезненными. А затем представитель Трампа Виткофф улетел в Москву, чтобы официально сообщить о результатах украино-американских переговоров в Джидде. И многие обратили внимание, что Путин заставил его ждать аудиенции целых восемь часов.
Александр Кочетков подчеркивает, Трамп поверил настолько, что вроде бы передал Путину личную просьбу проявить гуманизм и не убивать украинских бойцов. И тот вроде бы согласился, если они сложат оружие и сдадутся в плен.
Эксперт отмечает, что на самом деле выход ВСУ из Курской области происходит довольно организованно. Конечно, не без проблем, потому что тянули до последнего: пришлось оставить часть техники. Небольшие подразделения действительно могли попасть в окружение, но ни о каких многотысячных котлах речь не идет.
Читайте на портале "Комментарии" — действительно ли тысячи военных ВСУ в Курской области оказались в котле.
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