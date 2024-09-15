Новая тактика врага усложнила положение ВСУ на Востоке: что придумали россияне

Владимир Назаренко, офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии "Рубеж", отметил, что новая тактика врага на востоке Украины осложнила противодействие украинским силам. По его словам, российские оккупанты продолжают активную деятельность, изучают свои предыдущие ошибки и адаптируются. В частности, они активно применяют тактику малых штурмовых групп, которая уже неоднократно использовалась при предварительных атаках.

Бои на Донбассе (фото из открытых источников)

Кроме этого, российские силы имеют преимущество в живой силе и часто совершают атаки дронами, действующими на десятки километров в тыл украинских позиций. Враг применяет тактику постоянных штурмов, используя своих бойцов как "пушечное мясо", отправляя их на штурм украинских позиций ежедневно.

"Они могут позволить себе относиться к собственным бойцам как к рабам, ежедневно отправляя их штурмовать те или иные посадки. Еще есть отголосок летней кампании, когда враг пытается маскироваться в высокой растительности, пробовать продвигаться на заросших полях, чтобы это не было заметно. Все свои действия враг прикрывает огромным количеством дронов со сбросами", – объяснил офицер.



Еще одним элементом новой тактики есть использование высокой растительности для маскировки и продвижения на поле боя. Все эти действия сопровождаются массированными ударами с беспилотников, которые сбрасывают взрывчатку на украинские позиции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ ведет бои за два важных города в Донецкой области. Российские войска ведут активные бои за города Покровск и Часов Яр в Донецкой области, пытаясь приблизиться к главной военной цели — оккупации всей Донбасса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.