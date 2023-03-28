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Новая ИПСО россиян: врут о сдаче в плен украинских военных

Россия запустила дезинформационную операцию об якобы сдающихся в плен украинских военных, ведь командование Украины отправило их на фронт без должной подготовки.

сегодня, 16:25
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Автор:

Slava Kot

Россия приступила к новой информационно-психологической операции (ИПСО). На этот раз российские силы пытаются распространить информацию об якобы добровольно попавшем в плен в РФ украинце, потому что не хотел идти на войну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

Новая ИПСО россиян: врут о сдаче в плен украинских военных

Россияне пытаются повлиять на военных ВСУ через ИПСО. Фото из открытых источников

Борющийся против российской дезинформации Центр стратегических коммуникаций зафиксировал в социальных сетях новое ИПСО от России. Согласно информации Центра стратегических коммуникаций, россияне пытаются дезинформировать украинцев тем, что якобы военных ВСУ отправляют на фронт без подготовки. Поэтому по версии россиян украинские военные скрываются от российской армии или ищут позиции для сдачи в плен.


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С помощью таких сообщений россияне пытаются продвинуть проект "Мама, я в порядке", где якобы военнопленные украинцы рассказывают "правду" о пребывании в плену и говорят о преступных действиях украинского командования.

"Подобными постами россияне пытаются дискредитировать мобилизационную кампанию в Украине и побуждать военнослужащих ВСУ не сопротивляться врагу, а сдаваться в плен, где на самом деле над ними будут издеваться психологически и физически", — пишет Центр стратегических коммуникаций.

Украинская организация обнаружила, что дезинформационная кампания была запущена 27 марта с нескольких аккаунтов в Facebook.

Новая ИПСО россиян: врут о сдаче в плен украинских военных - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале в Китае: украинцы возмущены поведением организаторов, которые не позволили раскрыть баннер с украинскими спортсменами, убитыми российской агрессией.

Также "Комментарии" писали, что Польша и Великобритания построят временные городки в двух областях Украины.




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Источник: https://spravdi.gov.ua/nova-ipso-rosiyan-propagandysty-breshut-pro-zdachu-v-polon-ukrayinskyh-vijskovosluzhbovcziv/
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