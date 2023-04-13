Новая игра Путина: пешки не сильно поменялись (ВИДЕО)



















Путин захотел сосчитать своих солдатиков. Границы в России закрываются, права ограничиваются. Лишь кровью можно искупить вину перед Россией. Хотя "Россия" для них это только Владимир Путин. Поэтому Кремль просто испытывает терпение русского народа, пишут "Комментарии" – ссылкой на подкаст Романа Цымбалюка – последнего украинского корреспондента, аккредитованного при МИД России на постоянной основе.



Путин затеял новую игру внутри России

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"Мобилизация в России продолжается. Россияне напуганы и это вполне логично. Особенно после видео, на котором жестоко убили украинского солдата. Этот случай показал, что кража стиральной машинки – это самое легкое преступление, которое россияне совершают в Украине, – говорит Цымбалюк. — Мы им отомстим, но не будем делать так же, как они. Есть более универсальные методы. Надо сделать уничтожение российских окупантов в промышленных масштабах, а у нас есть все опции для этого".

По словам медийника, Путин решил перечислить всех своих солдатиков для того, чтобы никто не мог бежать из России. А они готовятся к новому призыву, об этом уже говорят даже по российскому телевизору – из-за больших потерь.

"Эти самые товарищи, когда размышляют об украинском контрнаступлении, говорят, что это хорошо, потому что во время наступательных действий гибнет больше бойцов, чем во время обороны. То есть они думают, что когда русская армия наступает, ее солдаты не погибают? Сейчас столько видео с телами российских солдат, что можно подытожить только попавшим на видео, и станет ясно, что Путину нужно больше солдат", — объясняет Роман Цымбалюк.

По его словам, россияне боятся возмездия за свою жестокость. Атмосфера в пропагандистских эфирах уныла. Они прекрасно понимают, что заплатят за то, что их бойцы отрезали главу украинского воина.

"Здесь важно снова заметить, что никто не будет поступать так, как оккупанты. Россиянам нужно брать в плен, а не уничтожать на месте. Ножи у нас есть, но штатное оружие ВСУ – это HIMARS, артиллерия, танки. Это лучшее средство для уменьшения количества российских окупантов. Нож – это варварство. У нас здесь не запись тиктоков, а освобождение Украины от захватчиков" — убеждает журналист.

Объясняет Цымбалюк еще одну вещь о "добром россиянине".

"Знаете, что самое интересное в том, что сначала они говорят что-нибудь одно, а потом совсем другое? Также они будут говорить о войне. Мол, это все Путин виноват, а они этого не хотели. В России уже начали раздаваться высказывания о том, что Путин заставляет россиян участвовать в преступлениях, то есть в войне против Украины", — говорит медийщик.

Россияне с одной стороны вроде бы все поддерживают, а с другой – сами на войну ехать не хотят. Чтобы ускорить полет мнений в голове россиян ввели эдакий электронный реестр всех военнообязанных с 18 до 60 лет.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в украинской разведке уже предварительно знают, кто может быть причастен к смертной казни украинского военного.