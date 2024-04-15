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Новая армия РФ может появиться через 2 недели: будет ли наступление на большой украинский город

Интенсивные обстрелы Харьковщины могут свидетельствовать о том, что российские оккупанты готовятся к наступлению

сегодня, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские захватчики, возможно, пойдут в новое наступление. Многие эксперты не исключают продвижение в направлении Харькова. Постоянные обстрелы, возможно, указывают на подготовку окупантов. Об этом в интервью Главреду рассказал военный аналитик, полковник запаса СБУ Михаил Притула.

Новая армия РФ может появиться через 2 недели: будет ли наступление на большой украинский город

Наступление на Харьков (фото из открытых источников)

"Насколько мне известно, на севере Харьковской области уже немногие проживают. Впрочем, эвакуация оттуда действительно может свидетельствовать о том, что Россия готовит еще одну попытку атаки на Харьков. В экспертной среде есть разные мнения относительно того, удастся ли россиянам ее осуществить. Среди западных специалистов существует мнение, что Харьков может быть одним из возможных направлений наступления", — отметил эксперт.

Аналитик добавляет, что для наступления на Харьков РФ нужна ударная группировка, численностью не менее 100 тысяч окупантов. Такой группировки там нет и для ее создания агрессору нужно много времени.

При этом в России готовятся к масштабной мобилизации. На многих предприятиях уже формируют людей в резерв. Использовав этот способ, захватчик соберет 200-тысячную армию и отправит в Украину всего через две недели, отметил бывший военный.

"И чтобы мобилизовать, например, 200-тысячную армию, нужно не больше недели. Железнодорожным транспортом такую группировку можно перебросить на тысячу километров. Все зависит от работы железных дорог, но перемещение можно осуществить и через неделю. Если россияне начнут что-то делать, через две недели можно будет увидеть их движения", – продолжил Михаил Притула.

Эксперт все-таки не верит, что российская армия пойдет в наступление на Харьков.

"Среди экспертов есть предположения о наступлении России на Харьков, большинство из них придерживается точки зрения, согласно которой россияне будут наступать на восточном фронте, где у них лучшая логистика, чем севернее Харькова. Проблема не в перемещении условного 200-тысячного контингента, а в наличии логистического пути для реализации этой задачи. При наличии маршрутов без разницы, куда перебрасывать войска — под Мозырь, к западу от Киева, или под Харьков", — сказал полковник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль избрал новые цели, а Харьков будет отвлекающим ударом.



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