Новая армия РФ может появиться через 2 недели: будет ли наступление на большой украинский город

Российские захватчики, возможно, пойдут в новое наступление. Многие эксперты не исключают продвижение в направлении Харькова. Постоянные обстрелы, возможно, указывают на подготовку окупантов. Об этом в интервью Главреду рассказал военный аналитик, полковник запаса СБУ Михаил Притула.

Наступление на Харьков (фото из открытых источников)

"Насколько мне известно, на севере Харьковской области уже немногие проживают. Впрочем, эвакуация оттуда действительно может свидетельствовать о том, что Россия готовит еще одну попытку атаки на Харьков. В экспертной среде есть разные мнения относительно того, удастся ли россиянам ее осуществить. Среди западных специалистов существует мнение, что Харьков может быть одним из возможных направлений наступления", — отметил эксперт.

Аналитик добавляет, что для наступления на Харьков РФ нужна ударная группировка, численностью не менее 100 тысяч окупантов. Такой группировки там нет и для ее создания агрессору нужно много времени.

При этом в России готовятся к масштабной мобилизации. На многих предприятиях уже формируют людей в резерв. Использовав этот способ, захватчик соберет 200-тысячную армию и отправит в Украину всего через две недели, отметил бывший военный.

"И чтобы мобилизовать, например, 200-тысячную армию, нужно не больше недели. Железнодорожным транспортом такую группировку можно перебросить на тысячу километров. Все зависит от работы железных дорог, но перемещение можно осуществить и через неделю. Если россияне начнут что-то делать, через две недели можно будет увидеть их движения", – продолжил Михаил Притула.

Эксперт все-таки не верит, что российская армия пойдет в наступление на Харьков.

"Среди экспертов есть предположения о наступлении России на Харьков, большинство из них придерживается точки зрения, согласно которой россияне будут наступать на восточном фронте, где у них лучшая логистика, чем севернее Харькова. Проблема не в перемещении условного 200-тысячного контингента, а в наличии логистического пути для реализации этой задачи. При наличии маршрутов без разницы, куда перебрасывать войска — под Мозырь, к западу от Киева, или под Харьков", — сказал полковник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль избрал новые цели, а Харьков будет отвлекающим ударом.