Носители ядерных боеприпасов РФ разместила критически близко

Во временно оккупированном Крыму Россия расположила носители ядерных боеприпасов – наземного, воздушного и морского базирования. Об этом сегодня в Телеэфире заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины (МОУ) Андрей Юсов, пишут "Комментарии".



Россия разместила в Крыму носители ядерных боеголовок

Когда мы говорим об угрозе ядерного удара со стороны режима Путина и РФ, то мы не можем исключать этого момента. Мы должны понимать, что это угроза, которая только приблизит конец самой современной России и режима Путина. Поэтому да есть информация о том, что и оккупированный Крым, и территория Беларуси Путиным рассматривается для проведения подобного рода провокаций”, — сказал он.

Юсов подчеркнул, что вся эта ситуация отслеживается, а информация проверяется. Украина владеет как своими разведданными, так и данными целого ряда спецслужб стран-партнеров.

"В самом режиме Путина, в самом Кремле представители страны-террористки четко понимают, что это последний шаг, который точно станет последним для этого режима. Но если они пойдут на него, то хуже будет только для них самих”, — резюмировал Андрей Юсов.

Как говорилось на портале "Комментарии", страна-террористка имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия. Как тактическую, так и стратегическую, но военная разведка Украины постоянно следит за ее перемещением.

Как писали ранее "Комментарии", Путин уже несколько раз пытался испугать мир своими заявлениями о возможном использовании ядерного оружия. Американское издание The Hill считает, что президент России имеет еще четыре безъядерных варианта, которыми может навредить Украине.



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