Носители ядерных боеприпасов РФ разместила критически близко

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Моесеенко Валентина
Во временно оккупированном Крыму Россия расположила носители ядерных боеприпасов – наземного, воздушного и морского базирования. Об этом сегодня в Телеэфире заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины (МОУ) Андрей Юсов, пишут "Комментарии".
Россия разместила в Крыму носители ядерных боеголовок
Когда мы говорим об угрозе ядерного удара со стороны режима Путина и РФ, то мы не можем исключать этого момента. Мы должны понимать, что это угроза, которая только приблизит конец самой современной России и режима Путина. Поэтому да есть информация о том, что и оккупированный Крым, и территория Беларуси Путиным рассматривается для проведения подобного рода провокаций”, — сказал он.
Юсов подчеркнул, что вся эта ситуация отслеживается, а информация проверяется. Украина владеет как своими разведданными, так и данными целого ряда спецслужб стран-партнеров.
"В самом режиме Путина, в самом Кремле представители страны-террористки четко понимают, что это последний шаг, который точно станет последним для этого режима. Но если они пойдут на него, то хуже будет только для них самих”, — резюмировал Андрей Юсов.
Как говорилось на портале "Комментарии", страна-террористка имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия. Как тактическую, так и стратегическую, но военная разведка Украины постоянно следит за ее перемещением.
Как писали ранее "Комментарии", Путин уже несколько раз пытался испугать мир своими заявлениями о возможном использовании ядерного оружия. Американское издание The Hill считает, что президент России имеет еще четыре безъядерных варианта, которыми может навредить Украине.
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сегодня, 18:45
Взагалі, ядерна зброя це засіб стримування проти іншої ядерної зброї. Застосування ЯЗ проти тих, кому програєш у звичайний війни - боягузтво. Але для православної злочинної секти - норма. Звичайно що Україна-Сирія Зе-Ассада буде задоволена тим, що разом з нею загине хтось з оточення Путіна. Навіть якщо ми втрачаємо 2 ока, але Росія теж втратить ніготь на якомусь одному пальці.