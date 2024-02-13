logo

BTC/USD

49934.09

ETH/USD

2645.19

LTC/USD

72.25

USD/UAH

38.30

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Норвежская разведка заявила о самой серьезной угрозе десятилетия: Россия сильнее, чем год назад
commentss НОВОСТИ Все новости

Норвежская разведка заявила о самой серьезной угрозе десятилетия: Россия сильнее, чем год назад

В Норвегии полагают, что от исхода войны в Украине зависят следующие шаги России. Если Украина проиграет, Путин расширит войну на другие страны.

сегодня, 09:25
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В Норвегии опубликован обновленный годовой отчет разведки, указывающий опасности для страны и мира из-за российской агрессии. Руководитель военной разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсонес отметил, что Россия стала сильнее прошлогоднего и может попытаться расширить военные действия за пределы Украины.

Норвежская разведка заявила о самой серьезной угрозе десятилетия: Россия сильнее, чем год назад

Руководитель военной разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсонес. Фото из открытых источников

В интервью норвежскому телеканалу TV2 глава норвежской разведки Нильс Стенсонес рассказал краткие выводы отчета.

"Норвегия сталкивается с самой серьезной угрозой за последние десятилетия. Россия сильнее года назад и находится в процессе получения преимущества в войне в Украине, результат которой будет решающим для Европы", — считает Стенсонес.

Глава разведки отметил, что странам следует быть готовыми к разным попыткам России дестабилизировать ситуацию, в частности из-за постоянных попыток перебросить мигрантов. Кроме того, по словам Стенсонеса, существует реальная угроза российского вторжения, которое зависит от исхода войны в Украине.

"Россия насытилась войной в Украине и пока нет возможности или интереса расширять конфликт. Однако если Путин победит, картина будет другой", — сказал Нильс Стенсонес.

Стенсонес подчеркнул, что война в Украине станет решающим фактором, ведь Россия, которая взяла под контроль экономику и перевела ее в режим производства оружия, достигает военных успехов и, вероятно, будет верить в свою военную силу, чем в возможность просто выйти из войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Федоров рассказал, по какому оружию Украина догнала Россию.

Также "Комментарии" писали об Орбане, который сказал, с кем Путин готов договариваться об окончании войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости