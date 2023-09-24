Норвегия арестовала бывшего командира вагнеровцев

У российской границы в городе Гренсе Якобсельв был задержан бывший командир группы "Вагнера" Андрей Медведев. Сначала мужчина должен был подать заявление на предоставление убежища в Норвегии, однако впоследствии он изменил планы и изъявил желание вернуться в Россию.

Бывший командир группы "Вагнера" Андрей Медведев. Фото из открытых источников

В отношении бывшего наемника откроют дело в нарушении правил пересечения границы. Руководитель отдела полиции Финнмарка Мартин Марум подтвердил задержание вагнеровца.

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"Мы можем подтвердить, что мужчина задержан", — сказал Мартин Марум и добавил, что Медведев пытался пересечь границу и попасть в Россию.

В июле 2022 года Андрей Медведев подписал контракт с группой "Вагнера", что помогло россиянину выйти из тюрьмы, где он находился за воровство. В ходе вторжения РФ Медведев находился в Луганской области, а также командовал подразделением боевиков в боях под Бахмутом.

В январе 2023 года россиянин бежал в Норвегию, где просил политическое убежище. В своих интервью Медведев рассказывал о различных преступных действиях вагнеровцев, в частности, расстрелах дезертиров и украинских военнопленных.

В мае Медведев рассказал об изменении своих планов и объявил, что намерен вернуться в Россию. Во время последнего интервью, за день до задержания, Андрей Медведев объяснил, что его скоро экстрадируют в Украину, поэтому возвращение в Россию станет более безопасной альтернативой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, в какую страну вывезут вагнеровцев из Беларуси.

Также "Комментарии" писали о российском политологе, издающем сенсационную теорию, что лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жив и ждет на Карибском острове смерти Путина.