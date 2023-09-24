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Норвегия арестовала бывшего командира вагнеровцев

Российский боевик, бежавший в Норвегию, пытался вернуться в Россию, потому что боится экстрадиции в Украину.

сегодня, 10:01
Автор:
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Slava Kot
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У российской границы в городе Гренсе Якобсельв был задержан бывший командир группы "Вагнера" Андрей Медведев. Сначала мужчина должен был подать заявление на предоставление убежища в Норвегии, однако впоследствии он изменил планы и изъявил желание вернуться в Россию.

Норвегия арестовала бывшего командира вагнеровцев

Бывший командир группы "Вагнера" Андрей Медведев. Фото из открытых источников

В отношении бывшего наемника откроют дело в нарушении правил пересечения границы. Руководитель отдела полиции Финнмарка Мартин Марум подтвердил задержание вагнеровца.


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"Мы можем подтвердить, что мужчина задержан", — сказал Мартин Марум и добавил, что Медведев пытался пересечь границу и попасть в Россию.

В июле 2022 года Андрей Медведев подписал контракт с группой "Вагнера", что помогло россиянину выйти из тюрьмы, где он находился за воровство. В ходе вторжения РФ Медведев находился в Луганской области, а также командовал подразделением боевиков в боях под Бахмутом.

В январе 2023 года россиянин бежал в Норвегию, где просил политическое убежище. В своих интервью Медведев рассказывал о различных преступных действиях вагнеровцев, в частности, расстрелах дезертиров и украинских военнопленных.

В мае Медведев рассказал об изменении своих планов и объявил, что намерен вернуться в Россию. Во время последнего интервью, за день до задержания, Андрей Медведев объяснил, что его скоро экстрадируют в Украину, поэтому возвращение в Россию станет более безопасной альтернативой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, в какую страну вывезут вагнеровцев из Беларуси.

Также "Комментарии" писали о российском политологе, издающем сенсационную теорию, что лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жив и ждет на Карибском острове смерти Путина.



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Источник: https://thebarentsobserver.com/en/2023/09/wagner-defector-detained-norwegian-police-attempted-illegal-border-crossing-back-russia
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