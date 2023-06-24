Ночью Украина пережила мощнейшую ракетную атаку: в ВСУ раскрыли подробности

Страна-агрессор ночью ударила по Украине более 50 ракетами. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

"Имели мы атаку 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспия. Выпустили они 40 ракет на этот раз. Мощная ночная атака", — сказал Юрий Игнат.

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По его словам, россияне также привлекли бомбардировщик Ту-22М3, выпустив 9 ракет Х-22, которые входят в цель по баллистической траектории. Также оккупанты выпустили 2 крылатые ракеты "Калибр" и 2 дрона-камикадзе.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 24 июня РФ атаковала украинскую столицу, в результате попадания обломков в многоэтажку два человека погибли, восемь пострадали. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Также издание "Комментарии" сообщало – из-за определенного дефицита высокоточного и дальнобойного оружия ("Калибров", "Искандеров", "Кинжалов", и ракет Х-101, Х-555) российские военнослужащие недавно разместили недалеко от украинских границ на Брянщине, ракетный комплекс "Бал", для которого используют противокорабельные Х-35. Не прекращаются удары с помощью беспилотников и бомб по территории Украины. Дроны атакуют и территорию РФ, а также позиции оккупантов на временно захваченных ими территориях. А министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу в очередной раз грозит ударами по "центрам принятия решений в Украине", если ВСУ ударят по оккупантам, в том числе в Крыму, ракетами "Хаймарс" и "Сторм Шэдоу". О чем говорит ракетно-бомбово-дроновая война последнего времени? Что важно понимать и предпринимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



