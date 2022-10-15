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Ночью четыре авиаудара дронами, утром – 10 ракет С-300: подробности удара по Запорожью

Информация о пострадавших уточняется

сегодня, 09:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Ночью российские войска нанесли четыре авиаудара дронами-камикадзе по Запорожью, а утром запустили еще 10 ракет С-300. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух у себя в Telegram.

Ночью четыре авиаудара дронами, утром – 10 ракет С-300: подробности удара по Запорожью

Запорожье. Фото: из открытых источников

"Ночью четыре авиаудара дронами, на утро еще 10 ракет С300. Враг продолжает системный террор нашей области. В результате атаки БпЛА Shahed-136 в Запорожье разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Возникли пожары, которые были вовремя локализованы нашими спасателями. Пострадавших нет", — отметил глава Запорожской области.

Он также добавил, страна-агрессор с утра продолжила террор мирного населения, направив сразу 10 ракет по самому Запорожью. В результате удара больше всего пострадали объекты энергетической и промышленной инфраструктуры.

Александр Старух подчеркнул, что жителям, которые проживают в прифронтовой территории, нужно обязательно выполнять правила безопасности, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Глава ОВА отметил, что такими ударами Россия преследует всего несколько целей, главная из которых сделать жизнь жителей Запорожья невыносимой, добиться того, чтобы местные жители жили в страхе и боязни. Лучшим ответом врагу станет единение все граждан Запорожья, помощь друг другу и, конечно же, соблюдение всех правил безопасности, что поможет сохранить жизнь и уберечь здоровье.

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Источник: https://t.me/starukhofficial/4025
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