Ночная атака по Одессе: есть пострадавшие и разрушения

В ночь на сегодняшний день российские оккупанты совершили атаку на Одессу и окрестности с помощью ударных беспилотников. "Шахеды" были выпущены из временно оккупированного Крыма. Силы противовоздушной обороны более часа вели интенсивную борьбу с вражескими дронами. Об этом сообщает начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



В результате падения обломков повреждены 4 гаража, окна в 20 частных домах, 4 автомобиля и две пристройки к жилым сооружениям. Пострадал 74-летний мужчина, у которого диагностировали резаную рану руки. Медики предоставили необходимую помощь на месте.

Правоохранительные органы документируют последствия очередного преступления российской армии против мирного населения Одесщины. Местные власти призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и обязательно спускаться в укрытие для сохранения жизни и здоровья.

Напомним, Россия, с началом полномасштабного вторжения, постоянно совершенствует тактику обстрелов Украины и есть прогнозы, что осенью 2024 года эти атаки могут стать более массированными, особенно в период отопительного сезона, когда энергетическая инфраструктура будет чаще под прицелом. У экспертов, как отмечает издание BBC Украина, есть разные мнения относительно интенсивности обстрелов.

Кроме того, кафиры безостановочно бьют по Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областях , особенно страдают населенные пункты, близкие к линии фронта. В Красноярском Добропольской общине в Донецкой области сегодня один из снарядов попал в частный дом — там погибла 81-летняя женщина, ранения получили четверо членов ее семьи от 21 до 58 лет. Также 2 человека ранены в Константиновке — там повреждены 7 домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль. Еще один удар по Константиновской общине — 3 человека погибли и 2 ранены в Веролюбовке.